I fjor var jeg på bar i utkanten av Dallas, Texas. Da vi om natten skulle inn til sentrum, var det ikke snakk om taxi. To karer hadde jo bil. Siden sjåføren min slett ikke var edru, spurte jeg om han ikke var redd for politiet. «Vi er hvite, vi blir aldri stoppet,» sa han med et skuldertrekk.

Like etter lå vi i høy fart på en motorvei. Heller ikke jeg var altså på høyde med situasjonen.