Bråket som nå bygger seg opp i Fremskrittspartiet, har alle de juicy elementene som trengs for å skape overskrifter. En hørbart forbannet partileder Siv Jensen. Et Oslo-parti som trekker i tvil at de vil ha henne øverst på stortingsvalglisten. En serie andre fylkeslag som tar Jensens parti og forlanger kort prosess med bråkmakerne i Oslo.

Under det hele ligger en dyptgående uenighet om politisk retningsvalg. Oslo Frp, som gjennom en årrekke har vært et urosenter og levert elendige valgresultater for partiet, ter seg nå som en slagmark mellom nasjonalkonservative krefter og mer tradisjonell Frp-liberalisme.