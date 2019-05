Miljøpartiet De Grønne cruiser høyt på sin kjærlighet til bomstasjonene.

«Erna må gå! Klimahandling nå!»

De ropte taktfast og fint, de streikende skoleelevene som dro strake veien fra demonstrasjonen foran Stortinget til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Fornebu. De marsjerte rett inn i landsmøtesalen, mottok stående og begeistret applaus, og budskapet skulle naturligvis gi seg selv:

Dette var fremtiden. Dette var den egentlige tidsånden.

Bompengeaksjonistene har skapt uro over hele det hele politiske spekteret. Avgiftene rammer sosialt skjevt. Velgerne har tilsynelatende fått nok. Men i slike tider åpner det seg også et rom for dem som går andre vei, typer som Thor Haakon Bakke, MDGs førstekandidat i Bergen, som omfavnet en bomstasjon og la ut bilde av det på Twitter.

Sant nok har partiet på Stortinget stemt nei til mange bomstasjoner, men det er fordi MDG ikke har ønsket seg veiene.

25 år som mikroparti

MDG ble stiftet alt i 1988, etter modell av De grønne i Tyskland, men levde deretter som promilleparti i 25 år. Gjennombruddet kom med Rasmus Hanssons direktemandat til Stortinget i 2013 og innmarsjen i Oslos rødgrønne byråd i 2015.

Ved stortingsvalget i forfjor løftet partiet seg til 3,2 prosent. Det er ikke veldig mange ekstra promiller som skal til for å løfte MDG videre derfra over sperregrensen og inn på Stortinget med en gruppe som teller flere enn dagens ene, Une Bastholm.

Kan det lykkes? MDG setter seg som mål å fortsette som byrådsparti i Oslo og Trondheim etter valget i september, samt komme i styringsposisjon også i Bergen og Tromsø.

Oslo er nøkkelen

Men viktigst, uten sammenligning, blir det å vinne i Oslo. Knapt noen politiker har opplevd verre doser med utskjelling enn den for tiden mammapermitterte byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg. Det gikk så langt at kommunen måtte gå til politiet og anmelde grove trusler mot henne i 2017.

Slik arter politikken seg på sitt verste. Men den store trøsten er at utskjelte politikere ikke blir oversett. Beboerparkering, fjerning av parkeringsplasser og planer for bilfrie sentrumsgater er ting som begeistrer og irriterer velgere i større grad enn veldig mye annet.

– Det er ingen tvil om at det er i Oslo vi har beveget verden, sa Arild Hermstad, byrådsvikar for Lan Marie Nguyen Berg og den ene av partiets to nasjonale talspersoner.

De grå har en smertegrense

Hermstad nevnte enkelte av partiets standpunkter som er egnet til å glede de store og etter MDGs mening «grå» partiene:

Ja til EØS-avtalen, ja til EUs energibyrå ACER, ja til utenlandskabler for strøm. Men så måtte han selvsagt også innom det andre og vanskeligere: «Å tale oljelobbyen midt imot.» Stenge kranene. Utfase næringen i løpet av 15 år. «Det er ikke oljen vi lever av i dag, men at folk flest er i jobb», forklarte Une Bastholm etterpå.

Men noen som har regnet på det, hevder fortsatt at stengte oljekraner kan bli dyrt for land og folk. Inntil videre er det der de store og grå vil si beklager og takk for i aften til MDG.