Alle skjønner at Gilde gjerne vil selge mest mulig svinekjøtt. Og alle skjønner at Gilde frykter at denne ukens NRK Brennpunkt-dokumentar om dyremishandling i svineindustrien vil ødelegge salget i den viktige grillsesongen.

Men at Gildes spinndoktorer velger å kjøre en diger reklamekampanje der det fremstår som om denne skandalen ikke gjelder dem – det er komplett uforståelig.