Derfor identifiserer Aftenposten nå den drapssiktede

Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Når siktelsen mot Philip Manshaus (21) nå utvides til å omfatte terror, velger vi å publisere navn og bilde av den siktede. Aftenposten har en restriktiv praksis for identifisering. Vi følger de etiske retningslinjene i Vær Varsom-plakaten, som er tydelig på at mediene skal være varsomme med å identifisere på et så tidlig stadium i en kriminalsak. Helt siden angrepet på moskeen lørdag, har vi vurdert argumenter for og mot. Frem til mandag formiddag, da siktelsen var utvidet, var det for oss tyngre argumenter mot identifisering,

Det endret seg da politiet meldte at siktelsen utvides til også å omfatte terror. Terror er alvorlig, fordi det er noen som er villig til å bruke vold mot et åpent samfunn. Vi vurderer også at hans identitet da spiller en større rolle i offentligheten.

Det siste døgnet har det også kommet stadig mer informasjon om Manshaus. Til sammen vurderer vi nå at det er gode grunner for Aftenposten til å publisere navn og bilde av den siktede Philip Manshaus.

Det er fortsatt svært mye vi ikke vet om saken, som vi jobber med å skaffe oss oversikt over. 21-åringen har ikke forklart seg for politiet, og vi kjenner ikke hans psykiske helsetilstand ennå.

Behovet for informasjon er stort. Aftenposten skal gi leserne våre så god og presis informasjon som mulig, men leserne skal også være trygge på at vi gjør fortløpende etiske vurderinger av det vi vet og det vi publiserer.