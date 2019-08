Derfor identifiserer ikke Aftenposten den drapssiktede

Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Vi følger de etiske retningslinjene i Vær Varsom Plakaten, som er tydelig på at mediene skal være varsomme med å identifisere på et så tidlig stadium i en kriminalsak.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om saken, som vi jobber med å skaffe oss oversikt over. Mannen har fortsatt ikke forklart seg, og vi kjenner ikke hans psykiske helsetilstand ennå.

Det er krevende vurderinger, fordi dette er en alvorlig sak.

En mann er siktet for drap på sin stesøster, og det ser ut til at vi kan stå overfor et målrettet angrep på et trossamfunn. Politiet karakteriserer det som et forsøk på en terrorhandling. I andre lignende saker internasjonalt har vår praksis vært å identifisere relativt raskt.

Behovet for informasjon er stort. Aftenposten skal gi leserne våre så god og presis informasjon som mulig, men leserne skal også være trygge på at vi gjør fortløpende etiske vurderinger av det vi vet og det vi publiserer.