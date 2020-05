En artikkel i flere internasjonale aviser har gitt forfatter Åsne Seierstad tyn på hjemmebane. «Are we in this together?» spør hun om koronakrisen. Står vi i dette sammen? Temaet for artikkelen er om «vi» lærer noe som kan gi mer empati og fellesskap etter krisen.

Spørsmålene er kurante. Mange andre har stilt dem. Problemet er at Seierstads «vi» er naboene på Valleløkken, et bedrestilt strøk i Oslo vest. Hun beskriver leger, diplomater, forfattere og forlagsfolk som møtes i villahager (med korrekt sosial avstand), nipper til kald hvitvin, isbader iført bikini av merket Chanel og løper langt for holde seg i form.