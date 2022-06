Uten fnugg av grunnlag ville Donald Trump tvinge seg til å bli sittende

Den pensjonerte dommeren Michael Luttig etterlot ingen tvil om at Donald Trumps forsøk på å beholde makten etter valgnederlaget i 2020, manglet ethvert grunnlag.

Visepresident Mike Pence reddet USA i januar 2021.

Var angrepet på Kongressen 6. januar 2021 ledd i et forsøk på statskupp? Prøvde Donald Trump virkelig å bruke mobben til å beholde makten, enda han utvilsomt hadde tapt presidentvalget et par måneder tidligere?

Komiteen som gransker saken, synes å være overbevist. Den argumenterer for at stormingen av Kongressen var del av en plan for å trosse valgresultatet, altså å avskaffe demokratiet i USA. Vitnemålene den innhenter, gir mye støtte til påstanden.