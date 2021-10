Tre nøtter etter Solberg

For mye grønt. For lite penger. Og ingen krise å skylde på.

Vanligvis har tonen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet vært hard. Ja, på grensen til fordømmende. Når statsminister Erna Solbergs regjering har lagt frem forslag til statsbudsjetter, er hun – med rette – blitt anklaget for å bruke for mye penger. Bortsett fra under oljesmellen i 2014 og koronakrisen.

Men etter at finansminister Jan Tore Sanner hadde lagt frem statsbudsjettet tirsdag, var tonen fra de to partiene i Stortingets vandrehall en annen. Og mye mer forsiktig.