Opprør slått ned på Youngstorget

20 minutter siden

LO-sekretær Are Tomasgard er en nøkkelperson i kraftdebatten i LO. Han fikk solid støtte på LO-kongressen.

Strømopprøret futtet ut. Venstresiden i LO viste seg å være kraftløs.

Venstresiden i LO hadde ingen god uke i Folkets Hus.

Noe av det som lignet en liten seier, var at den venstreorienterte tankesmien Manifest fikk en halv million kroner mer i støtte enn LO-ledelsen hadde gått inn for. Det ble 700.000 i stedet for 250.000 kroner.

