Raymond Johansen tar en Frp

11 minutter siden

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har stilt seks krav for å støtte Fornebubanen videre. Kravene retter seg mot Viken.

Hadde regjeringen hatt en annen farge, skulle den fått kjørt seg av Oslo-byrådet.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I april presenterte Arbeiderpartiet, Høyre og MDG i Oslo og Viken enighet om Oslopakke 3.

Det hadde vært tøffe forhandlinger, fordi Fornebubanen er blitt så dyr. Men med en bompengeøkning på rundt 40 prosent, skulle det likevel gå. Det ville riktignok ikke bli så mye penger til andre store prosjekter, men sånn er det.

I kveld viste det seg at Arbeiderpartiet ikke er enige likevel. De synes Fornebubanen blir for dyr. For Oslo. Viken må ta mer av regningen. Og Bærum må sørge for flere boliger på Fornebu. Og grunneierne langs traseen må bidra med mer.

Altså omtrent akkurat det samme som Oslo har ment hele tiden. Oslo-siden fikk ikke gjennomslag i forhandlingene som ble ferdige i april. Hva er det som gjør at han tror de får gjennomslag i løpet av et par uker nå?

Ingen endring, men nye forhandlinger

Svaret kan være forhandlingsposisjon.

I ukene som har gått, har den reelle faren for at byrådet kan komme til å si nei til Fornebubanen blitt tydelig. Det har ikke skjedd noe annet. Kostnadsoverskridelsene på banen var kjent i april. Men ved å proklamere sin tvil og frustrasjon, er håpet at motparten er villig til å rikke seg.

Hvis ikke, blir det ingen Fornebubane.

Det minner litt om manøveren som Fremskrittspartiet gjorde i 2019. Da var det regjeringsdeltagelsen som lå i potten.

Takket være et gryende bompengeopprør fikk Frp gjennomslag for å redusere bompenger både i byer og på statlige veiprosjekter.

Det hadde ikke skjedd noen endringer i bompengebelastning i de prosjektene Frp hadde vært med på å vedta. Likevel ville Frp forhandle regjeringens bompengepolitikk på nytt. Forhandlingskortet var at saken var blitt så vanskelig for partiet. Frp lyktes.

Nå er det byrådet som vil forhandle kostnadsfordelingen på nytt i det klart største prosjektet i samarbeidet med Viken med navnet Oslopakke 3. Fordi kostnadene er blitt så vanskelige for Arbeiderpartiet.

Også bak dagens konflikt lurer bompengene. Fornebubanen er isolert sett et prosjekt de fleste ønsker seg. For Arbeiderpartiet handler det om at bompengene blir høye, uten at resultatet kommer Oslos innbyggere tilstrekkelig til gode. Spesielt punktet om å få forhandlet inn igjen Majorstuen stasjon i denne pakken, er interessant i så måte. Det vil gi en stor kapasitetsøkning i T-banenettet østover i kombinasjon med Fornebubanen. Da er det mer akseptabelt for Arbeiderpartiet med økte bompenger.

Fortsatt usikkert

Hva dette kommer til å ende med, er fortsatt usikkert. Sånt sett var mandag kveld på Rådhuset et slags dramaturgisk antiklimaks. Det blir en runde til med forhandlinger før noen kan si noe sikkert. Men det var i hvert fall ikke noe krystallklart nei.

De seks kravene Oslo Arbeiderparti nå stiller, må avklares i løpet av få uker. De foreløpige signalene til Viken er ikke særlig velvillige. Men de kan vel et og annet om forhandlingsteknikk på andre siden av fylkesgrensen også.

Det mest påfallende er likevel at ingen av byrådsleder Raymond Johansens (Ap) seks krav retter seg mot staten. Staten, skal betale 66 prosent av Fornebubanen, men vil ikke forholde seg til kostnadsøkninger. En slik måte å regne på er rimelig spesiell. Hadde det vært et veiprosjekt, ville staten tatt hele kostnadsøkningen.

Det er gode argumenter for at staten skal bidra med mer. Når det ikke er del av Arbeiderpartiets kravliste, handler det nok om at partiet har fått klar beskjed av regjeringen om at det ikke kommer penger. Ingen vits i å styre inn i et nederlag.

Men én ting er sikkert: Hadde en borgerlig regjering gitt en slik beskjed i denne situasjonen, hadde den fått kjørt seg av de rødgrønne flertallene i Viken og Oslo. Misnøyen ville vært stor, og anklagene sittet løst. I stedet later saken til å bli nok en demonstrasjon på Oslo Arbeiderpartis begrensede gjennomslag i egen regjering.