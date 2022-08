Frem med bordviftene!

Kvinner i overgangsalderen må bli sett og hørt på jobb. Ellers kan arbeidsplasser tape både penger og kreativitet.

Det siste tabu? Si ordet overgangsalderen, og sjansen er stor for at både menn og kvinner vrir seg i stolen eller trekker grimaser. Noen kvinner er litt mer frimodige. De kan finne på å avsløre at de har vært oppe flere ganger om natten for å kjøle seg ned eller på uforklarlig vis har glemt hva de holdt på med – midt i et møte.

Overgangsalderen, eller klimakteriet, er ensbetydende med at eggstokkene slutter å fungere. Denne endringen oppstår gjerne fra 45- til 52-årsalderen. Det kalles perimenopause, selve overgangen når symptomene starter. Noen kvinner kan få symptomer allerede i begynnelsen av 40-årsalderen. Det kan vare opptil 12 år.