Haisommer. E.T.. Indiana Jones. Saving Private Ryan. Schindlers liste. Jurassic Park. Bare for å nevne noe. Gang på gang har Steven Spielberg bevist at han er en av verdens mest visjonære filmskapere.

Belønningen er en plass i historiebøkene – og i Oscar-akademiet.

Begge steder dyrkes fortiden, ser det ut til.

Netflix fester grepet

Da Oscar-stauettene ble delt ut i Hollywood i forrige uke, stakk den nydelige, Fellini-aktige, Netflix-produserte sort/hvitt-filmen Roma av med tre priser. Det fikk amerikanske kinoeiere til å gå av skaftet, fordi filmen er produsert av og vises på strømmetjenesten Netflix, uten ekstra kostnader for abonnentene.

Ifølge amerikanske medier vil Spielberg i neste møte i Oscar-akademiet foreslå å utestenge strømmetjenestenes filmer fra Oscar-utdelingen. Argumentene er at det finnes andre priser for TV-innhold, og at kino ikke bare er et visningssted for film, men tradisjon og kultur som må holdes i live.

Det er en mildt sagt pussig konstruksjon.

UIP

Inntektene trues

Det er lett å forstå Spielbergs varme følelser for kinosalen. Noe handler kanskje om nostalgi, men det er verd å notere seg at kino er en forretningsmodell som har gjort ham styrtrik. Bare fjorårets Jurassic World: Fallen kingdom, som han er medprodusent på, har i løpet av åtte måneder spilt inn et overskudd på mer enn 2,1 milliarder kroner – bare i USA.

Strømmetjenestene var ikke så brysomme da de holdt seg til TV-serier. Men tre Oscar-priser til Roma, en film som bare såvidt sneier innom lerretet en uke før strømmeabonnentene får tilgang til den, er tre nye spikere i kisten for kinoindustrien.

Da er det lett å bli nostalgisk.

Men hva er det egentlig Spielberg ønsker å beskytte og bevare?

Strømmetjenestene viktigere for filmkultur

Ser en på hva som settes opp på kino, er det et visst mangfold, men en betydelig overvekt av store, kommersielle Hollywood-produksjoner. Forståelig nok. Det er dyrt å kjøpe filmer, dyrt å sette dem opp, og kinoene trenger store besøkstall for å unngå røde tall.

Strømmetjenestene, derimot, følger den store, teknologiske trenden de siste ti årene, å gi publikum tilgang til alt innhold, overalt, hele tiden. Det betyr tilgang til et stort antall smale filmer i tillegg til de brede. Gamle og nye. Det gir publikum tilgang til filmhistorien og nyere kassasuksesser. Ikke er det kunstneriske grunner til å stenge strømmetjenestenes egne filmer ute fra Oscar-utdelingen heller. Når strømmetjenestene lager filmer selv, heter de ikke Captain Marvel eller Jurassic park. De heter Roma, Velvet buzzsaw, The boy who harnessed the wind, The Tale, Bird Box og Okja.

Strømmetjenestene er dessuten mer nyskapende. Steven Soderberg har lekt med interaktivitet. Netflix også, for eksempel i Bandersnatch. De våger mer. Utfordrer mer.

Minner om frisørdebatten

De siste 25 årene har jeg som journalist fulgt med på teknologiutviklingen, og sett mange eksempler på tradisjonelle næringslivsaktører som har forsøkt å stikke kjepper i hjulene for brysomme, innovative nykommere. Et av de mest fornøyelige tilfellene var da NHO Service og Handel på vegne av bransjeorganisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) ville stanse frisørkjeden Cutters’ hurtige vekst ved å påby hårvask i frisørsalongene. Slik ble det ikke.

Folk vil ha kjapp og rimelig hårklipp, og folk vil ha strømmetjenester. Forhåpentligvis klarer kinobransjen å utvikle seg på kundenes premisser, slik at folk også i fremtiden vil ha kino. Det må være strategien, ikke å insistere på at jorden er flat når den viser seg å være rund.

Når gamle, velfungerende forretningsmodeller trues, bør man alltid ta protestene fra gamle milliardærer med en stor klype salt.