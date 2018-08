Maten står på bordet, yo!

«You know it’s blazin’ up in my kitchen. I’m takin’ the cookbook game higher with a dipped and whipped collection of my favourite recipes, ya dig?»

Snoop Dogg er ikke bare rapper. Han er også rusmisbruker og TV-kokk, en kombinasjon som har vist seg å fungere overraskende godt i de to siste årenes TV-serie Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party, der han koker og pludrer med den i matsammenheng mer profilerte Martha Stewart og ulike stjerner fra film- og musikkhimmelen.

Og nå kommer kokeboken. Angivelig er bokens funksjon «to satisfy those munchies,» en ikke altfor godt skjult referanse til Snoops røykevaner. Det virker kanskje sært, men snur vi oss til svak forskning, finnes det en tydelig korrelasjon mellom musikalske evner og interesse for mat og ikke minst drikke – også på produksjonssiden.

Kjærligheten til alkoholen ...

For å ta det siste først, kjærligheten til alkohol ser ut til å være aller dypest i rockesjangeren. Motörhead whisky er fortsatt å få kjøpt, til tross for Lemmys bortgang i romjulen 2015. AC/DC har lånt bort navnet sitt til ølproduksjon. Det samme har Metallica og Iron Maiden gjort. Og det stopper ikke ved øl og sprit. Selv den årlige Infernofestivalen er nå blitt en naturlig arena for vinsmaking.

Kiss (ikke at de noensinne vil spille på Infernofestivalen) har slått seg på Californisk vinproduksjon med druer som er like klassiske som «I was made for loving you,» nemlig zinfandel, cabernet sauvignon og chardonnay. Vår lokale verdensstjerne Sigurd Wongraven, vokalist i svartmetallbandet Satyricon, har markert seg med svært seriøse baroloer, champagner og rieslinger.

... og maten

På matsiden er det ikke helt umulig at Snoop har latt seg inspirere av rapkollega Coolios nå åtte år gamle kokebok Cookin with Coolio – Five star meals at a one star price, eller kokebøker fra musikerkollegene Dolly Parton (Dolly’s Dixie Fixin’s), Liberace (Liberace Cooks! Recipes From His Seven Dining Rooms) og Boy George (Karma cookbook). Are you hungry tonight?, boken med Elvis Presleys favorittoppskrifter, er klassiker som fortsatt selger som varmt peanøttsmør, til tross for at det er høyst usikkert hvilken innflytelse artisten egentlig hadde på den ferdige utgivelsen.

Snoop ga ut albumet The last supper i 2000. Siden den gang har Julia Child gått bort, kokebokstjernen som ofte sammenlignes med vår egen, nylig avdøde Ingrid Espelid Hovig. Det kan selvsagt bety at det åpner seg et marked for en middelaldrende skurk fra Long Beach.

Den enes død, den andres brød.