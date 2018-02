Det er en gammel debatt som vekkes til live igjen. Dessverre.

Gjennom flere år har Domstoladministrasjonen (DA) slått alarm: Bevilgningene til domstolene er for små. Det kan føre til uholdbare tilstander hvor domstolene ikke er i stand til å avgjøre sakene innen de lovmessige fristene, har det vært hevdet fra DAs base i Trondheim.

Det er akkurat der vi er nå.

Lovbrudd.

Jeg har full forståelse for at direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting lagmannsrett slår alarm. Fristene overskrides ikke bare med måneder, men med år!

Domstolene – av alle! – bryter regelverket.

Og det er ikke domstolenes skyld; det er de bevilgende myndigheter og en rekke justisministre som sitter med ansvaret.

Når andre etater, som for eksempel politiet, begår lignende forhold, kan de straffes med foretaksstraff.

Det er selvfølgelig ikke mulig i dette tilfellet; hvem skal kunne dømme domstolene?

Politikerne kan heller ikke straffes. Men borgerne kan sørge for at de ikke blir gjenvalgt.

Det positive er at Riksrevisjonen nå synes å interessere seg for det som skjer med saksbehandlingstiden i domstolene.

Klare frister.

Hovedforhandling i sivile saker skal etter regelverket berammes innen seks måneder etter at ankesaken er kommet til lagmannsretten. Enkelte sakstyper som omsorg for barn og arbeidsrettssaker, er prioritert.

Nå, en drøy måned inn i 2018, berammer Borgarting lagmannsrett sivile saker for behandling i 2020. Halvannet til to år over fristen.

I straffesaker hvor tiltalte sitter i varetekt, skal ankesaken komme opp innen åtte uker. Hvor ofte skjer det?

Strafferabatt.

I saker hvor tiltalte er på frifot, kan det gå måneder og år før ankesaken kommer opp. For kort tid siden ble en far frifunnet for å ha mishandlet barnet sitt til døde. Det tok et år før saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett. I dommen beklaget man den lange tiden som var gått og henviste til ressursproblemene ved domstolen.

Jeg skulle gjerne møte den justisministeren som synes det er greit at tiltalte – og ikke minst fornærmede – må vente så lenge for å få saken avgjort.

Ventetiden fører naturlig nok til strafferabatt for tiltalte. Mer enn én gang har vi sett at tiltalte har fått betinget straff i stedet for ubetinget fengsel på grunn av den lange saksbehandlingstiden.

Gang etter gang må dommerne bare konstatere at menneskerettighetene er brutt.

Høy tillit.

Til tross for dette har innbyggerne stor tillit til domstolene. En undersøkelse gjennomført av IPSOS i november i fjor viser at ni av ti har stor eller ganske stor tiltro til domstolene.

Denne tilliten er domstolene helt avhengig av fordi rettsvesenet må ta avgjørelser som berører hver enkelt av oss.

Det er et grunnleggende rettssikkerhetsmessig krav at borgerne ikke bare får sin rett, de skal få sin rett i rett tid.

Hvis ikke de bevilgende myndigheter gjør domstolene i stand til å oppfylle dette kravet, er jeg redd tilliten til vår tredje statsmakt kan fordunste over tid.