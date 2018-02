En merkedag for oss i Viken og andre steder | Halvor Hegtun

Lise Åserud/ NTB scanpix

Etter ukene med #metoo var det en lettelse for de fremmøtte å fordype seg i noe helt annet i regjeringskvartalet torsdag: Fylkeskommunens oppgaver. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fikk overrakt rapporten fra utvalget som har utredet hva de nye og større fylkeskommunene våre egentlig skal drive med, en helt vesentlig del av regionreformen.

«Interessen for fylkesdemokratiet er noe lavere enn interessen for kommunedemokratiet og våre statlige demokratiske institusjoner», het det i sammendraget fra ekspertutvalgets leder, professor Terje P. Hagen.

Det må være lov å kalle det et understatement. «Fylkeskommunen» har i vide kretser vært et fniseord siden Bård Tufte Johansens forelesning om den i en sketsj på NRK i 2004 – to år etter staten vingeklippet fylkene med å ta sykehusene fra dem.

Henrik Skolt / NTB scanpix

Mysteriet Viken

Men fylkespolitikken har potensial til igjen å bli viktig, og konfliktfull, særlig etter at Stortinget – uten at mange skjønte poenget med det – i juni vedtok sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud til Viken fylkeskommune mens Oslo blir liggende midt inni der som en enhet for seg selv.

På Stortinget gjorde Ap i fjor høst et fånyttes forsøk på å stanse sammenslåingen til Viken.

De fleste land har sine hovedstadsregioner. Stockholm og København har organer som drøfter veier, kollektivtrafikk, arbeidsmarked og arealplanlegging i Stor-Stockholm og Stor-København i sammenheng.

I Oslo-regionen skal vi gjøre det annerledes, og skillet mellom Oslo og Viken kommer på toppen av 15–16 andre forvirrende statlige oppdelinger av Norge: Vi har 4 helseregioner, 12 politidistrikter, 11 bispedømmer og fem veiregioner, hvorav ingen blir påvirket av Stortingets vedtak om å redusere tallet på fylkeskommuner fra 19 til 11.

Her er de 11 fylkeskommunene. Bare Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Oslo forblir uforandret.

«De eneste statlige etatene som har felles regional struktur, er Helseforetakene og Statped, samt Bufetat og Statens vegvesen», fremgår det av en uoversiktlig figur på side 36 i den ferske utvalgsrapporten. «De fleste etater vil ha en regional struktur som går på tvers av de nye fylkesgrensene på Østlandet.»

Geir Olsen / NTB scanpix

Direktoratene skal slankes

Det sentrale grepet Hagen-utvalget nå foreslår, er å ta penger og oppgaver fra statlige direktorater og direktoratslignende enheter og flytte dem til fylkeskommunene. Tallet på ansatte i disse virksomhetene har lenge økt med et par prosent i året. De har alle holdt på med sitt, sektorisert og spesialisert, uten særlig mye kontakt med folkevalgte organer.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva foreslås av utvalget nedlagt og oppgavene lagt til fylkeskommunen. Fylkene overtar også minst halvparten av pengesekken og tilhørende oppgaver fra Innovasjon Norge. Fylkesmannen blir fratatt sine klima- og miljøoppgaver, med unntak av det som er knyttet til kontroll og klage.

Mer interessant med det som betyr noe

Det går an å stille seg i sentrum av Sandvika, Jessheim eller Lillestrøm og spørre forbipasserende om hva fylkesordføreren i Akershus heter. Det kan ta litt tid å få hanket inn et riktig svar, og mediene må ta sin del av skylden for det.

Men som det ble bemerket fra øvrighetshold i går: Interessen for fylkeskommunen kan bli større hvis den får flere oppgaver som betyr noe for folk. Hagen-utvalget håper å ha bygget inn noen nødvendige konfliktdimensjoner i fylkene – noen gode ting å krangle om – som for eksempel når klima- og miljømålene må avveies mot kravene til transport og næringsutvikling.

4500 ansatte blir berørt av forslagene, anslagsvis 24 milliarder i årlige midler flyttes fra stat til fylkesnivå, og høringsfristen begrenser seg til seks små uker. Det satte fart på en god del kantinesamtaler i byråkratiene i går.

– Jeg har hoppet på et tog i fart, sa den ferske kommunalministeren Mæland.

Det er et språklig bilde som ikke så ofte har vært brukt i forbindelse med omorganiseringer av fylkeskommunene våre.

Når det gjelder fylkeskommunen Viken, er spørsmålet om toget helt har gått. Eller om det kan stanses.