Inge D. Hanssen: Uhyggelige funn på Peter Madsens telefon og PC

Det er helt stille i retten. Bare stemmen til anklager Jakob Buch-Jepsen bryter stillheten.

Aktor forteller om Peter Madsens hemmelige liv på nettet. Innholdet i dokumentasjonen han fremlegger er rystende.

Madsen selv følger med i dokumentene. Noterer litt, kikker over på aktor på den andre siden av rettssalen, studerer bordplaten. Han vet hva som kommer; for ham er det ingen nyhet Jakob Buch-Jepsen presenterer.

For oss andre er det en grotesk opplevelse.

Fakta: Drapet på Kim Wall Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen (overkroppen) av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent at Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall. Han sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken startet i Københavns Byret 8. mars. Dom ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.

Brutale scener.

Politiet har funnet flere harddisker og PC-er som Madsen har benyttet gjennom flere år. Her er det ikke bursdagshilsener på Facebook som dominerer. Det er sex og uhyggelig vold.

Etterforskerne har avdekket at Madsen lastet ned hundrevis av filmer som viser vold mot kvinner – og enkelte menn.

Det er bilder av kvinner som utsettes for brutal mishandling. Det er bilder av kvinner som halshugges. Bilder av kvinner som blir hengt. Øksedrap. Ekte drap. Ekte selvmord.

Politiets etterforskere har avdekket at Peter Madsen gjennom år har hatt denne bisarre interessen.

Bare på én av harddiskene fant politiet 91 bilder av drap og vold mot kvinner.

Den siste meldingen fra Kim Wall: «Han har tatt med kaffe og kaker»

Seksuelt motivert drap.

I flere timer holder aktor på. Vi føler at vi har fått mer enn nok, men for aktoratet er dette viktig. Viktig av to grunner.

For det første mener anklageren at drapet på Kim Wall om bord i ubåten «Nautilus» var seksuelt motivert. Da er det et helt sentralt bevistema hvilke seksuelle preferanser Peter Madsen har.

Allerede under aktors innledningsforedrag kom det frem at Madsen ikke har levd noe seksuelt A4-liv. I sin egen forklaring her i retten i København forsøkte Madsen å dempe dette inntrykket.

– I en trekant eller firkant er det alltid jeg som er den kjedelige deltageren, hevdet han.

Under etterforskningen beslagla politiet en hjemmelaget pornofilm. I hovedrollen: Peter Madsen.

Han var kanskje ikke så kjedelig, likevel.

Peter Madsen sendte en hyggelig SMS til ekskona like etter Kim Walls død: – Jeg er ute på eventyr.

Inspirert av voldsfilmene?

Et annet viktig moment ved denne bevisføringen er at anklageren mener å kunne bevise at Madsen planla drapet på Kim Wall i detalj.

Det beslaglagte materialet fra harddiskene viser at Madsen har hatt en uvanlig stor interesse for sex og vold.

Jeg blir ikke overrasket dersom aktor Buch-Jepsen i sin prosedyre vil hevde at Madsen kan ha fått inspirasjon til drapet på Kim Wall nettopp fra filmer han har lastet ned fra nettet.

Aktiv med telefonen.

19 timer før Wall døde er det påvist at Madsen var svært aktiv med Iphonen sin. Han lastet blant annet ned en video som viser en kvinne som blir halshugget.

Rettsmedisinerne har ikke funnet noen entydig dødsårsak, men konkluderer med at Kim Wall trolig døde «ved halsoverskæring eller kvælning», som det heter i anklageskriftet.

Tilfeldig?

