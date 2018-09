Tidligere i sommer vakte det oppsikt da FNs miljøsjef Erik Solheim uttalte at nordmenn ikke skal ha dårlig samvittighet for å fly. I Aftenpostens sak denne uken går det frem at Solheim tilsynelatende virkelig ikke har noen betenkeligheter mot flyreiser.

Salven i sommer var rettet mot miljøvernere, og argumentet hans var at bruken av denne transportmetoden, som utslippsmessig er en klimaversting, uansett kommer til å øke kraftig i årene som kommer.

– Flytrafikken kommer til å vokse drastisk, og turismen er verdens hurtigst voksende industri. Det eneste realistiske svaret er å gjøre den mye mer miljøvennlig, sa Solheim.

Samvittighet er ikke løsningen

Det har han helt rett i. Dårlig samvittighet blant et og annet velhavende individ løser ingenting. Når MDG-politikerne Eivind Trædal og Lan Marie Nguyen Berg tar toget til Barcelona for å dra på påskeferie istedenfor å fly frem og tilbake, blir de to flysetene de ellers ville brukt, litt billigere. Da er det gjerne noen andre som slår til. Det er jo fint i Barcelona.

Det må i så fall strukturelle endringer på plass dersom store endringer skal finne sted – karbonskatt, for eksempel.

Et godt eksempel på at privat samvittighet ikke er løsningen på klimautslippene, er Solheims egen reisevirksomhet.

Weekend i Paris

Denne uken ble det kjent at Solheim reiser godt over gjennomsnittet med fly. I løpet av sine 22 første måneder på jobben som sjef for FNs miljøprogram (UNEP) brukte Erik Solheim 4,1 millioner kroner på 529 reisedøgn rundt omkring i verden.

Det går frem av et utkast til en rapport fra FNs interne tilsynsorgan (OIOS) om reisevirksomheten til Solheim og andre ledere og ansatte ved UNEP. «Ved ett tilfelle tok han en åttetimers tur fra Washington, DC for en helg i Paris før han tok en annen flight til New York», står det blant annet å lese i utkastet.

Det lyder jo ikke helt i samsvar med hva man ellers forbinder med miljøvern. På den positive siden har Solheims lederskap gjort organisasjonen mer synlig. Kanskje er det i bra, alt i alt.

Ser rart ut

Det ser likevel litt rart ut når luftfart står for 42 prosent av FN-systemets totale utslipp, mens det utgjør hele 76 prosent av FNs miljøprogram UNEPs utslipp.

I 2011 ga UNEP ut en rapport om FNs planer for å gjøre organisasjonen grønnere. I forordet ordla daværende generalsekretrær Ban Ki-moon seg slik: «Det vi krever av andre, må vi gjøre selv.»

Noe annet ville kanskje svekke troverdigheten til FNs miljøorganisasjon.