Kjetil Lismoen: Emmyprisen til Mammon II er en historisk bragd

Da serieskaperne Gjermund og Vegard Stenberg Eriksen mandag kveld ble tildelt årets internasjonale Emmy for beste dramaserie, skapte de historie. Ingen norsk dramaserie har vunnet denne tyngste av alle Emmy-prisene før. Utmerkelsen kommer bare to år etter at Anneke von der Lippe ble tildelt en Emmy for sin rolle i NRK-serien Øyevitne, og året etter at Nobel danket ut The Crown og The Night Manager i kampen om den prestisjefylte Rose d’Or, også det innen kategorien beste dramaserie.

NRKs dramasjef Ivar Køhn kan heretter slippe å snakke mer om hva danskene har fått til, og sammen med Stenberg Eriksen-brødrene drikke opp champagnen på flyet hjem. Men mer feiring er det neppe tid til. For her hjemme befinner seriedramaet seg i en avgjørende fase som krever full oppmerksomhet fra hele dramabransjen.

«Skam» åpner dører

Etter et år der NRK og bransjen har solt seg i glansen fra den massive Skam-suksessen, begynner det å demre for de fleste at man ikke bare kan bestille en ny suksess. Serien oppsto ut ifra helt egne forutsetninger, drevet frem av en begavet serieskaper som fikk lov til å forske på serieformatet og målgruppen over tid på statskanalens regning.

Som med Skam vil det åpne seg et vindu for internasjonal oppmerksomhet for Mammon II som ikke varer lenge. Danmark Radios dramasjef Piv Bernth har formulert det slik: i det øyeblikket du blir selvtilfreds, er det kroken på døren. Heller ikke i dramabransjen kan man kalkulere seg frem til suksess, det eneste som kan gi resultater er hardt arbeid over tid. Det mange spør seg er om den norske dramabransjen får nok kontinuitet til å kunne fortsette å levere nyskapende serier som Skam og kvalitetsserier som Nobel og Mammon II.

For lite volum

Da den norske spillefilmen opplevde tilsvarende internasjonal anerkjennelse på midten av 90-tallet, ble den en periode omtalt som Norwave, før den ebbet stille ut. Det fantes ingen plan for å utnytte momentum, og den samlede produksjonen kom ikke opp i en kritisk masse som kunne gi kontinuitet. Jeg opplever at det norske seriedramaet nå står overfor sitt Norwave-øyeblikk, og mye avhenger av hvilke instrumentelle grep som tas videre.

Etter årtusenskiftet skulle den norske spillefilmen få et differensiert og bredt nok repertoar til at det ble mulig å feile. Man fikk lov til å lage enkelte dårlige filmer for å kunne lage enda flere gode. I dag er det ikke mulig å feile i norsk dramabransje, noe som hemmer nyskapningen. Volumet er for lite, og hver enkelt serie koster for mye. Samtidig hardner konkurransen til innad i Norden, med nye aktører som Viaplay som alene har fire serier i produksjon i år og åtte serier for 2018.

Mens det norske volumet fortsatt er ganske lavt, vokser altså de nordiske seriene og samproduksjonene i antall. De nordiske kringkasterne har dessuten varslet om tiltak for å fremme nordiske storserier som skal samle så mange av seerne som mulig. Det gjør det ikke enklere å fremme mindre serier med større kunstnerisk risiko. Og det er kanskje ikke vanlig å bruke et sånt begrep i norsk dramabransje. Men det er kanskje på tide, nå som selvtilliten er blitt så mye større.