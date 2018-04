Amerikanerne har levd i troen på at kineserne ville bli som dem. Bare kineserne fikk øynene opp for den liberale verdensorden – med demokrati og markedsøkonomi – ville de bli med og ta ansvar for den.

Eller som president Obama sa: «Vi forventer at Kina vil bidra til å opprettholde de reglene som har gjort kineserne så suksessrike.»

Konsekvensene av at Kina ble tatt opp som medlem i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2001, kan vanskelig overvurderes. Med ett ble det åpnet opp for at 1,3 milliard mennesker kunne gjøre bruk av en vel fungerende verdensøkonomi. Videre la Kina til rette for at utenlandske foretak kunne etablere seg i landet for produksjon for eksport, i stor grad basert på billig arbeidskraft.

Forretningsteft, som kinesere er bedre utstyrt med enn de fleste, fikk stort spillerom. «Kommunistisk kapitalisme» kaller avisen Financial Times det – der markedet råder og mange tjener penger som gress, samtidig som statens meget synlige hånd har et grep på det hele.

Økt selvtillit og større ambisjoner

Det gikk så det grein. I perioden 2001–2007 vokste eksporten med i gjennomsnitt 25 prosent pr. år, hvilket innebærer en dobling hvert tredje år. Overskuddet på handelsbalansen steg til svimlende ti prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Så kom finanskrisen og den store nedgangsperioden i amerikansk økonomi. Hvor mye hadde egentlig kineserne å lære? Og hvor interessant var det egentlig for dem å melde seg på en verdensorden som amerikanerne hadde skapt og som således var tilpasset deres behov og ønsker? Og hadde ikke Kina, med alle sine statlige virkemidler i den økonomiske politikken, håndtert finanskrisen forbilledlig godt?

Med økonomisk fremgang og vekst kom økt selvtillit og større ambisjoner. Det hele ble nedfelt i «Den kinesiske drømmen» til president Xi Jinping, som går ut på at Kina skal gjenvinne sin posisjon som verdens midtpunkt – Midtens rike. Når hundreårsjubileum for etableringen av Folkerepublikken Kina skal feires i 2049, skal Kina fremstå som en mektig og førende nasjon.

Kissingers innsikt

«Vi har alt. Det som produseres i fremmed land, har ingen som helst verdi for oss». Så sa den kinesiske keiseren til utsendingen fra den engelske kongen i 1793, da engelskmennene gjorde sine hoser grønne for å etablere handelsforbindelser med Kina.

Noe tilsvarende er det kanskje Xi har i tankene hva gjelder politisk system. Å ta etter den vestlige modellen med konstitusjonelt demokrati og parlamentarisme ligger ikke for kineserne. Hvorfor har ikke Vesten innsett dette tidligere?

Mens president Richard Nixon – og også senere amerikanske presidenter – nøt godt av innsikten til Henry Kissinger i utformingen av amerikansk utenrikspolitikk, nettopp fordi Kissinger var født i Europa, i Tyskland, med freden i Westfalen i 1648 som sentralt forskningstema, forsto han tenkemåten til USAs hovedmotstander den gangen, nemlig Sovjetunionen med Russland i spissen.

I amerikansk politikk er det behov for kinesiskfødte amerikanere med tilsvarende peiling på Kina som Kissinger hadde på Europa. Hvor er Henry Kissinger med kinesiske kjennetegn?

