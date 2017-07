Spør ikke hvorfor, men trenden der statlige etater med forståelige navn omgjøres til bedrifter med uforståelige, ser ut til å være endeløs.

Riktignok var ikke det midlertidige navnet Jernbaneinfrastrukturforetaket SF spesielt vellykket da Jernbaneverket skulle splittes opp. Og om man legger godviljen til kan man kanskje ane at Bane Nor SF driver med noe innen togdrift.

Men i sitt andre leveår virker selskapets godviljebeholdning ganske lav, i hvert fall om man legger østlandske debattspalter til grunn.

Bane Nor er nemlig kommet til å bli et synonym for arrogant, statlig overkjøring blant skeptiske borgere i byer som Hamar, Tønsberg, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.

Bane Nor får på pukkelen for inkompetanse, og «går frem på en udemokratisk måte», kan vi lese i Tønsbergs Blad, som på lederplass har fordømt selskapets «arrogante opptreden». I Moss Avis reises spørsmål om «Bane Nor faktisk kan ha andre interesser enn å levere den best mulige jernbaneløsningen», fordi de tjener penger på eiendomsutvikling i tilknytning til stasjonen. «Helt ødeleggende», er arkitekt Peter Butenschøns dom over Bane Nors planer i Hamar.

Hamarsinger har skrevet 2000 innlegg i debatten om hvor ny jernbanestasjon skal ligge. 11 byer på Østlandet skal gjennom samme runde.

Avgjørende betydning

Årsaken til engasjementet er at dette kryptiske «InterCity-triangelet» nå går fra å være samferdselspolitisk science fiction til å hugges i steinen i de østlandske byer.

Selvfølgelig blir det bråk i bøtter og spann. Den enkleste delen av den gigantiske togopprustningen er å legge kilometervis med dobbeltspor på landet. Den vanskelige er hvordan togskinnene føres inn, og stasjonene utformes, i de ulike byene.

For stasjonens beliggenhet, utforming og tilgjengelighet kan ha helt avgjørende betydning for byutviklingen. Ulike hensyn må avveies – hvor mye vekt skal legges på pendlernes behov for rask transport til stasjonen? Hvor mye på muligheten for transformasjon av områdene rundt? Hvor viktig er det at stasjonen plasseres slik at stoppet blir så kort som mulig for dem som kommer fra lenger unna?

På alle disse spørsmålene anklages Bane Nor for ikke å ha lokalbefolkningens beste i mente. Enten er de ikke opptatt av byutviklingseffektene, eller for opptatt av byutviklingseffektene, eller de er monomant opptatt av kortere reisetid til Oslo.

Gir store gevinster

Til Bane Nors forsvar skal det sies at dette siste nå er selve formålet med InterCity-prosjektet, som er vedtatt og forsert av Stortinget.

Det skal ruste opp jernbanen for å slå ut personbiltrafikken, dempe presset på hovedstaden og gjøre det enda mer behagelig å bo på det sentrale østland. Den enorme utbyggingen har også vært sterkt ønsket i alle østlandsbyene. At det betyr omfattende endringer, har ligget i kortene hele tiden.

Konfliktlinjen varierer dessuten fra sted til sted. I Hamar vil Bane Nor beholde stasjonen midt i byen, i Moss vil de flytte den lenger ut. Det er vanskelig å få øye på noen generell tendens i måten Bane Nor har tilnærmet seg utbyggingene på, i hvert fall ikke en som åpenbart er kritikkverdig.

Erfaringen fra Barcode

Det vil si, man kan stille spørsmål ved hvor Bane Nors ambisjon om å være en så sentral aktør i byutviklingen kommer fra.

Muligens er det fornuftig, men rollen har de langt på vei fått definere selv. Bane Nors forløper Rom Eiendom var den jernbaneaktøren som for alvor inntok rollen som eiendomsutvikler, og resultatet ble blant annet Barcode i Bjørvika.

Om det er et argument for eller mot at jernbanefolket vet hva de driver med som byutviklere, kommer an på øyet som ser. Sikkert er det i hvert fall at de ikke oppfører seg nevneverdig annerledes enn en hvilken som helst privat eiendomsutvikler.

Skal rive 87 hus for å bygge ny stasjon og jernbanetunnel i Moss

Bra med debatt, en stund

Frisk debatt rundt utbyggingsplanene er bra. Lokalbefolkningens engasjement gir åpenbart bedre løsninger enn om Bane Nor skulle få ture frem helt på egen hånd. Men avveiningene er tøffe og «lokalbefolkningen» de fleste steder heller ikke enige. Og er først beslutningen fattet, må motstanderne avfinne seg med resultatet.

For i omkampenes land er det få andre enn Bane Nor som føler spesielt ansvar for fremdriften til hele InterCity-prosjektet.

Prosessen er kommet aller lengst i Moss. Det er forståelig at Bane Nor ikke vil ha noen omkamp om stasjonsprosjektet der. Om det skjer, har motstandere i de elleve andre byene gode kort på hånden for å bestille alternative utredninger og ta nye omkamper, de også.

Togforsinkelser har som kjent en tendens til å forplante seg, og Moss blir en slags prøvesten for om det er finnes noen mulighet for å nå målet om ferdigstillelse i 2024.

Så får heller Bane Nor leve med å bli assosiert med statlig overkjøring. Med et sånt navn skal de være glade for å bli assosiert med noe i det hele tatt.