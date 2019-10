I den helt ferske plattformen for byrådssamarbeid mellom Ap, MDG og SV lover byrådet å «starte innføringen av et gratis, kjøttfritt skolemåltid hver dag for elever i Oslo-skolen».

Det virker raust og fint. Gratis skolemat er en av disse tilsynelatende snille og godhjertede ordningene alle bør heie på. Er du mot gratis skolemat, er du for sultne barn. Og hva slags menneske er du da?