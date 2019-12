Kunstneren Ari Behn har gjort norsk kulturliv både mer tolerant og fargerikt | Cecilie Asker

Kreativ, drømmende, dandy, pompøs, hjertevarm, forfengelig, nysgjerrig, fargesprakende, inderlig og engasjert. Det er bare noen av adjektivene som er blitt brukt for å beskrive den avdøde kunstneren Ari Behn det siste døgnet.

Helt siden han gjorde sitt inntog i norsk kulturliv, med den kritikerroste debuten Trist som faen i 1999, har han skilt seg ut. Både i fremtoning og sitt syn på kunstnerrollen. Det var noe uvant over hans udelte og høylytte glede over å få en sekser i VG for debutboken sin. Et terningkast han for øvrig tatoverte på overarmen.