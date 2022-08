Alt ligger til rette for nok en bergenser

Mye skal gå galt for både Arild Hermstad og Miljøpartiet De Grønne dersom det blir reell strid om det grønne lederskiftet.

Arild Hermstad følger etter Une Bastholm opp på dekk. Antagelig etterfølger han henne også som partileder.

19 minutter siden

Det er sjelden kost i norsk politikk at en partileder plutselig kaster kortene. I hvert fall om det ikke ligger en skandale eller konflikt bak. Men det er grunn til å tro på Une Bastholms begrunnelse. Det ble for krevende. Privatlivet og politikerlivet gikk ikke opp. Man kan innvende at erkjennelsen burde ha kommet før hun tok gjenvalg i mai. Men slik er nå en gang mennesker. Bastholm har overvurdert egen kapasitet og prioriterer familien. Det er en ærlig sak.

Det er heller ikke gitt at det skader partiet å miste lederen sin. Miljøpartiet De Grønne venter fortsatt på det endelige gjennombruddet i rikspolitikken. For tiden sliter partiet også med å markere seg. Klimakrisen er ikke lenger øverst på dagsordenen. I Norstats ferske måling for NRK og Aftenposten er MDG det eneste opposisjonspartiet som mister oppslutning fra valget i fjor.