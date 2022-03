Ukrainerne skal integreres. Og så sendes vekk igjen.

Nå nettopp

Flyktninger ankommer det midlertidige mottaket på Helsfyr i Oslo etter å ha blitt hentet med buss på grensen mellom Ukraina og Polen.

I dag møtes de med hjertevarme og gratis tomater. I morgen kan de bli tvangsreturnert.

Barna gråt hele veien fra Ukraina til Scandic Helsfyr hotell, forteller ukrainske John Vladimir (29) ifølge avisen Vårt Oslo.

Slik kan livet snu. Plutselig befinner man seg i et improvisert ankomstsenter i et land man aldri har vært i før. På Kiwi på Helsfyr slapp han å betale for noen tomater da de ansatte skjønte at han var flyktning.