Youngkin gir republikanerne et alternativ til Trump

Nederlaget i Virginia lover dårlig for demokratene. Det har visepresident Kamala Harris slått fast.

En plutselig, ny stjerne i amerikansk politikk. Republikaneren Glenn Youngkin vant overraskende guvernørvalget i Virginia.

7 minutter siden

I USA er det alltid et viktig valg på gang. Derfor er politikerne stresset hele tiden. Like før tirsdagens guvernørvalg i Virginia erklærte visepresident Kamala Harris at utfallet der ville vise «hvilken vei USA beveger seg» i årene fremover.

Det var ment å ment å ment å mobilisere demokratene for partiets kandidat Terry McAuliffe. Nå angrer nok Harris på at hun tok munnen så full. McAuliffe tapte.