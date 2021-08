Jødehatets gift i muslimenes rekker

Det kommer et uforfalsket jødehat fra en imam i Drammen. Våger norske muslimer å ta et nødvendig oppgjør med denne giften i egne rekker?

Det er ikke akkurat diskutable gråsonekommentarer imam Noor Ahmed Noor i det religiøse nettverket Minhaj-ul-Quran (Koranens vei) har publisert på Facebook. Han bruker Hitlers industrielle folkemord mot dagens jøder. Grovere får du det knapt:

«Israel er djevelen som Hitler etterlot noen jøder slik at verden kunne se at hvis de overlevde, ville menneskeheten være i fare for dem», proklameres det fra fredelige Drammen.