Helt absurd når palestinerne ber Putin om støtte

19. apr. 2022 20:18 Sist oppdatert 35 minutter siden

En palestinsk kvinne passerer en gruppe fra de israelske sikkerhetsstyrkene i en gate i Jerusalems gamleby i påskehelgen.

President Vladimir Putins støtte i striden på Tempelhøyden er dårlig nytt – for palestinerne.

Det meste på det lave fjellpartiet i Jerusalem som kalles Haram-al-Sharif/Tempelhøyden, er eksplosivt. Et hellig sted for både muslimer og jøder. Og et episenter for en religiøs spenning som både brukes og misbrukes til å sette fyr på den israelsk-palestinske konflikten.

Slik vi har vært vitne til denne påsken.