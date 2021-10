Meteren har falt. Leve meteren!

Nå er det på tide å snakke med barna om retten de fortsatt har til å holde uvedkommende - og staten - på 1 meters avstand fra eget privatliv.

Helseminister Bent Høie (H) brettet sammen meteren under en pressekonferanse om gjenåpningen av Norge.

I Oslo massetestes for tiden 40.000 skoleelever. To av disse skoleelevene holder til hjemme hos oss. Hver mandag og torsdag kjører de, uten å klage, en hvit pinne så langt opp i nesen at det ser ut som at de er i ferd med å grave ut lillehjernen. Så venter de i 15 minutter på at streken skal indikere C for «clear», før de forsvinner ut døren for å rekke første time.

Og misforstå meg ikke: Dette alternativet er rundt regnet en milliard ganger mer attraktivt enn Teams-undervisning og et kvarters opphold mellom hver gang et barn havner i karantene.