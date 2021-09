Er det smart å stemme taktisk?

Problemet med taktisk stemmegivning er at man risikerer å lure seg selv, skriver Kristin Clemet.

De som stemmer taktisk, gjør det av en grunn. Det er et eller annet de vil oppnå. Men for å være sikre på at de oppnår det de vil, må de være nesten synske.

Nå nettopp

Jeg er ikke så glad i begrepet «taktisk stemmegivning». Begrepet brukes ofte feil.

Mange velgere er usikre på hva de skal stemme. De vurderer gjerne flere partier og er ikke sikre på hvilket parti som er best. For noen er det heller ikke så viktig hva de til slutt stemmer eller om de stemmer i det hele tatt.