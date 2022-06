Stormen på Macronen del II

Frankrikes sosialister har våknet fra dvalen og vil vingeklippe presidenten.

Radikaleren Jean-Luc Mélenchon kan ødelegge styringsflertallet for Emmanuel Macron.

34 minutter siden

Det siste Europa trenger nå, i krigens tid, er surr og ustabilitet også i Frankrike. Det mener i hvert fall president Emmanuel Macron. Problemet er bare at en god del landsmenn er blitt opptatt av å ta viktige deler av makten og stabiliteten fra ham.

Macron kan søndag miste flertallet for sitt parti i parlamentet. Første valgomgang for en uke siden ble jevn. Andre og avgjørende valgomgang ligger an til å bli en thriller. Så man skulle ha trodd at Macron helt på tampen dro rundt i Frankrike for å treffe velgere. Trykke hender. Holde taler. Advare på det sterkeste mot å gi avkall på det kjente.