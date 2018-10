Inge D. Hanssen: Julebonus? Det er overtidsarbeid, det.

Vi er på dag ti i Spesialenhetens eksaminasjon av Eirik Jensen, og tema er fremdeles innholdet i tidslinjene.

Og bakom alt sammen ligger det en fundamental uenighet mellom Jensen og aktor Jan Egil Presthus om tolkningen av de mange tekstmeldingene som legges på rettens bord.

Jensen tolker melding etter melding som støtte til sin egen forklaring, mens skepsisen lyser hos aktoratet. De mener at Gjermund Cappelens forklaring er riktig – og det er jo ikke så forunderlig:

Det er aktoratets jobb å overbevise juryen om at Jensen er skyldig, og Cappelens forklaring klistrer den tidligere politimannen til tiltalen om grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj.

Bevismessig «gull»

Aktor Presthus mener at mange av tekstmeldingene fra Jensen til Cappelen gjelder betaling for at politimannen skal ha beskyttet hasjbaronen mot å bli knepet idet innførslene skjedde.

Jensen har studert de fleste av de omtrent 1500 meldingene som ligger i sakens dokumenter og mener å finne bevismessig «gull» blant opplysninger som Spesialenheten ikke engang har giddet å ta med på tidslinjene.

Den tidligere politimannen mener med dette å kunne bevise at han ikke kjente til når Cappelen og nettverket hans fraktet hasjen inn i landet.

150 kilo fra Nederland

Et eksempel på dette er en innførsel på 150 kilo fra Nederland lørdag 13. oktober 2012. Lasten kom til Norge via Sverige.

– Jeg var på jakt i Sverige og passet ikke grensen for Cappelen, sier Jensen her i sal 250.

Han mener at innholdet i forsvarernes egne tidslinjer viser at det var stor aktivitet og mange meldinger mellom Cappelen og nettverket hans denne helgen. Det er en bekreftelse på at lasten er mottatt og at hasjen er av god kvalitet.

– Og det er ikke en eneste melding mellom meg og Cappelen, sier Jensen.

Og 350 kilo fra Spania

Et annet eksempel er en innførsel på 350 kilo fra Spania i desember 2012.

Gjermund Cappelen reiste til Malaga allerede tidlig i november, trolig for å forhandle med leverandører om den aktuelle innførselen.

Det er en reise Jensen sier han ikke kjente til.

Mandag 12. november tikket følgende tekstmelding inn på telefonen til Cappelen: «Tror derfor på en fin julebonus og overtidsarbeid frem mot julerushet». Avsender er Eirik Jensen.

Overtid, ikke korrupsjon

– Hva handler dette om? spør Presthus.

– Meldingen handler om informasjon. I tillegg er det jo alle politifolks drøm å få litt ekstra betalt – å få betalt for overtid, sier Jensen.

– Men du har jo tidligere sagt at du aldri førte overtid?

– Nei, men det kan jo hende at jeg skriver en overtidslapp i ny og ne, og da er det en ekstra julebonus, er Jensens svar.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Det handler altså ikke om at han maser om penger fra Cappelen for denne innførselen.

Tvert imot, Jensen visste ikke noe som helst om denne innførselen heller. Og hva skulle han eventuelt ha betalt for?

Jensen er krystallklar:

– Jeg var på tjenestereise i Nederland da innførselen fant sted. Jeg var aldeles ikke til stede for å passe på grensen for Cappelen, slik han hevder!

Forsvarerne slipper til

Torsdag begynner forsvarerne sin utspørring av Jensen.

Da får vi garantert høre mer fra tidslinjene, men helst om forhold som støtter opp om Jensens egen forklaring. Opplysninger som underbygger hans uskyld.