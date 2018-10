Inge D. Hanssen: Forsvarerne mener at forskning kan frifinne Eirik Jensen

Forsvarerne Thomas Randby og Sidsel Katralen overrasker når de starter utspørringen av Eirik Jensen.

I stedet for å stille spørsmål til klienten i vitneboksen, starter forsvarerne en flere timer lang opplesningssekvens fra forskningsarbeider ved Politihøgskolen.

Temaet for forskningen er informantbehandling – og går rett i kjernen av denne straffesaken, skal vi tro forsvarerne.

Fulgte ikke instruksen

Eirik Jensen erkjenner at han har vært omstridt i politiet og at han ikke alltid har fulgt instruksen for bruk av kriminelle informanter. Et tema aktorene fra Spesialenheten, og ikke minst statsadvokat Lars Erik Alfheim, har vært opptatt av i sin mer enn ti dager lange eksaminasjon av Jensen.

Nå slår Jensens forsvarere tilbake. De vil vise at Jensen har opptrådt som de fleste andre informantbehandlere i norsk politi. Blant annet er det lite som nedtegnes fra møter med kriminelle kilder eller informanter.

Forsvarerne baserer seg på doktoravhandlingen til Asbjørn Rachlew fra 2009: «Partnere i lovens navn – uten lov», og på masteroppgaven til Anders Rasch-Olsen: «Politiets bruk av informanter».

Krever særbehandling

Forskningen viser at informanter krever særbehandling – og får det. Både nasjonalt og internasjonalt.

90 prosent av alle informanter rekrutteres mens de er i politiets varetekt, for eksempel i forbindelse med pågripelser. Gjermund Cappelen er ett eksempel.

Tre av fire informanter var i 2009 ikke registrert i politiets registre.

Mange informantbehandlere innrømmer å tøye instruksen, primært for å skjule informantens identitet.

Og – ingen andre enn kriminelle kan få betegnelsen informant.

Som tatt fra Jensens forklaring

La dette være nok forskning for denne gang.

Det som slår oss når vi hører forsvarernes opplesning fra forskningsmaterialet, er jo at beskrivelsen nesten kunne vært tatt direkte fra Jensens egen forklaring her i sal 250.

Han har brutt instruksen bevisst. Han har møtt sin informant/kilde Gjermund Cappelen alene. Han har ikke nedtegnet alt av opplysninger fra Cappelen i politiets registre. Og han har hatt et alt for nært forhold til Cappelen enn det en informantbehandler skal ha.

Eirik Jensen mener det er to ulike verdener i politiet – juristen bak skrivebordet og politimannen i felten. Spørsmålet er i hvilken grad instruksen gjenspeiler det å arbeide i felten.

«De verste er ofte de beste»

Den tidligere politimannen har fortalt her i retten at «de verste er ofte de beste» – det gjelder å rekruttere de mest erfarne lovbryterne som informanter.

Det er en oppfatning jeg har forståelse for. «De verste» er jo som oftest de som har best oversikt over det kriminelle miljøet. Derfor har de mye informasjon som politiet trenger for å avdekke kriminelle handlinger. Langt mer informasjon enn folk lenger nede på den kriminelle karrierestigen.

Forskningen støtter Jensen

For forsvarsadvokatene er det selvsagt viktig å få frem for juryen at Jensen ikke har gitt Cappelen noen særbehandling – og at Jensen ikke har opptrådt annerledes enn de fleste andre informantbehandlere i politiet.

Det viser forskningen, mener forsvarerne.

Så får vi vente og se om vi også får vite hva nyere norsk forskning viser om oppussing av bad.