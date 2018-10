Gjennomslag for endringer i abortloven fremstår mer og mer som et ultimatum for den delen av KrF som vil regjere med Erna Solberg. De har ikke sagt det rett ut, men i den siste uken har den ene delegaten etter den andre brukt fylkesårsmøtene for å løfte nettopp denne saken. Når KrF går inn i det som for en gangs skyld fortjener navnet skjebneuke, ligger abort an til å bli avgjørende i veivalget.

Abort et selvsagt tema

Og hvorfor skulle det ikke være det? Muligheten for å stramme inn abortloven i et forsøk på å hindre det KrF kaller «sorteringssamfunnet», er og blir en viktig grunn til KrFs eksistens.

At Erna Solberg, som langt på vei deler KrFs syn i saken, åpner for at det kan forhandles om, kan ikke overraske noen. Abortlov er et politisk spørsmål, og når det nærmer seg regjeringsforhandlinger, kommer alle typer politiske spørsmål på bordet. Da finnes ingen hellige kyr, kanskje med unntak av EU-saken.

Solberg trengte ikke høstens drama i KrF for å skjønne at abort ville komme på bordet det minuttet KrF eventuelt skulle vende seg til henne for å forhandle om regjering. Hun har ymtet om det flere ganger før, lenge før Hele Norges KrF-høst.

Selv om hennes eget parti har vedtatt at det skal være opp til kvinnen selv å avgjøre om hun skal føde et barn med for eksempel Downs, har hverken Solberg eller stortingsgruppen sett det som en ikke-sak i en regjeringsforhandling med KrF.

Høyre ville ikke bli det første partiet som forhandlet bort partiprogram i en regjeringsforhandling, og akkurat på dette punktet har Høyre mer å gi enn de fleste.

Spørsmålet om tvillingabort har aldri vært programbehandlet i Høyre, og liberaliseringen kom som en logisk følge av dagens abortlov. Den tilsier ikke at en tvilling skal ha større vern enn andre fostre bare fordi det er en tvilling.

Erna Solberg kan lykkes

Da Knut Arild Hareide og resten av partiledelsen skrøt av partiets 40 gjennomslag hos Solberg-regjeringen i juni – det virker jammen lenge siden nå – var det nettopp dette punktet partiet ble utfordret på. Ja, KrF har hatt vippemakt, men innenfor abort og bioteknologi kjører flertallet over partiet.

Og nettopp det, at flertallet kjører over KrF i saker der partiets standpunkt skiller seg ut, er en hovedgrunn for blå side til å gå inn i en flertallsregjering.

Skulle partiet havne der, kan Erna Solbergs abortutspill bli en viktig forklaring på at hun fikk viljen sin: Hun kom med det akkurat da Ropstad, Bollestad og co. trengte det. Det påvirket debatten i KrF, uanfektet av kjeften Solberg fikk for å nevne det. De som kjefter gjør ikke inntrykk på hverken Solberg eller de ivrigste forkjemperne for endringer i abortloven i KrF. Slik fikk Ropstad og de andre på blått lag et blodferskt argument å bruke rundt på fylkesårsmøtene.

Sortering vs. selvbestemmelse

Selve saken er et interessant tilfelle av hvordan ord farger forståelse av en sak. KrF snakker om «sorteringssamfunn», noe ingen står på barrikadene for å få. I KrF handler det egentlig ikke om abort, men om menneskeverd for ufødte.

Den andre siden, flertallet, bruker ordet «selvbestemmelse», med henvisning til at kvinnen selv skal få ta grunnleggende beslutninger om når hun skal få barn, hvor mange hun skal få og i hvilken livssituasjon hun skal føde barn. På den siden handler det åpenbart om retten til abort.

For mange i KrF vil mandagens demonstrasjon fra Oslo Ap, AUF og Senterungdommen, alle partier i Hareides foretrukne regjeringskonstellasjon, bare bekrefte at få forstår dem. Det blir som under reservasjonssaken, da KrFs «samvittighetsspørsmål» ble omgjort til et «angrep på abortloven», en kamp Høyre kjempet for dem lenge etter at KrF selv hadde tatt skrekken.

For Erna Solberg forstår dem, i akkurat den saken. Det kan være nok.