Det er solskinnsdager i Pyongyang, til tross for minusgrader og frosne elver. Nord-Korea lover å innstille alle atom- og missiltester hvis det innledes samtaler med USA, forteller det sørkoreanske presidentkontoret. Dersom Nord-Korea kan få en sikkerhetsgaranti, ser landet seg ikke lenger nødt til å besitte kjernefysiske våpen.

Det er en oppsiktsvekkende vending i lys av de foregående månedene. Senest i høst hevdet den nordkoreanske utenriksministeren Ri Yong-ho at USA hadde erklært krig mot Nord-Korea. Pyongyang testet missil etter missil, og omverdenen reagerte med å innføre sterke sanksjoner mot landet.

Plutselig ser forholdet mellom Nord- og Sør-Korea ut til å endre seg radikalt. Som ved et trylleslag er Pyongyang innstilt på å avholde «fortrolige samtaler» med USA for å diskutere normalisering.

Blir man i så godt humør av OL, eller kan det være en annen grunn til tøværet?

Ikke første gang

Det var en gang i tiden da Nord-Korea ledet over nabolandet i sør i økonomisk utvikling. Rett nok må man tilbake til 1960-årene, da Pyongyang nøt godt av økonomisk støtte fra andre sosialistiske land, særlig Sovjetunionen, som sto for om lag en femtedel av subsidiene.

Behovet for bistand fra Sovjetunionen var kjærkomment for et land som slet teknologisk. Da Sovjetunionen kollapset, dukket problemene umiddelbart opp for Nord-Korea, som i flere tiår hadde insistert på planøkonomi og selvbergingsidealer. Landet hadde utdaterte landbruksmaskiner og kraftig mangel på energi.

Det var Kina som ble sittende med svarteper og tok over regningen for Sovjetunionen. I 1993 sto Kina for 77 prosent av Nord-Koreas oljeimport og 68 prosent av matvareimporten. Men året etter opplevde Kina kornmangel og måtte kutte hardt i subsidiene til naboen i nord.

Irrasjonelt å gi opp atomvåpen

Løsningen for Pyongyang ble å nekte å slippe inn inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået. Nord-Korea trakk seg fra ikke-spredningsavtalen. To måneder senere sendte de et ballistisk missil ut i Japanhavet.

Siden den gang har Nord-Korea vekslet mellom godvær og atomtrusler i håp om en varig sikkerhetsgaranti fra omverdenen, samt en pålitelig tilgang til energikilder som kan drive industrien og landbruket. Foreløpig har ingen forhandlinger vist seg å føre frem i lengden.

Å oppgi masseødeleggelsesvåpen for godt har heller ikke vist seg å være rasjonelt. Det tok knapt åtte år fra Muammar Gaddafi oppga sitt atomvåpenprogram i 2003 til Libya ble invadert.

Atomtrusler er Kim Jong-uns viktigste forhandlingskort. Dersom det skal ha noen effekt å rope ulv enda en gang i fremtiden, må Kim fremstå som et lam nå. Det er ingen grunn til å tro at godværet vil vedvare.