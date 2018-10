I helgen samlet ungdomspolitikere og ideelle organisasjoner seg utenfor Stortinget for å demonstrere mot det høye forbruket av importert soya i dyre- og fiskefôr her til lands. Det kan selvsagt tenkes at noen der inne kikket ut på dem gjennom gardinene. I så fall antagelig uten å forstå hverken hva som er problemet eller hva som kan gjøres fra politisk hold for å løse det.

Soya er fantastisk. Bønnene er proppfulle av proteiner, og blandet i fôr til fisk eller dyr gir soyaproteinkonsentrat god vekst, helse og produktkvalitet. På toppen av det hele er det billig, noe som selvsagt er velkomment i en presset bondeøkonomi. Derfor er soya mye brukt. Vanvittig mye brukt, faktisk.