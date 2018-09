Inge D. Hanssen: Gjermund Cappelen – en norsk Tony Soprano.

Sett gjennom kriminelle briller må Gjermund Cappelen ha vært en særdeles dyktig og vellykket person.

Gjennom 20 år forsynte han store deler av hasjmarkedet her i landet med gode varer, uten å bli tatt. Til tross for at politiet i Asker og Bærum hadde mistanke til ham i en årrekke.

Politiet visste om Cappelens hasjvirksomhet og luksusliv i tiår. De greide likevel ikke å ta ham. Her kan du lese mer om den utrolige historien.

God organisator

Det er ingen til om at Cappelen er en dyktig organisator. Sikkert også en hard negl dersom det har vært nødvendig.

I alle disse årene har han drevet en velorganisert innførsel av hasj. Import, finansiering og hvitvasking av kontanter har vært hverdagen hans.

Samtidig har han vært familiemann, samboer og pappa. Det var stort sett han som kjørte barna til barnehage og skole.

Morgenmøter

Like etterpå hadde han som regel morgenmøte med sin nestkommanderende i hasjligaen – en 66 år gammel mann som nå soner en dom på 14 års fengsel. I tidligere rettssaker er han benevnt som «brusselgeren».

Om ettermiddagen laget Cappelen gjerne middag til familien. Han liker å lage mat; nå tar han kokkeutdannelse i fengselet.

Gjermund Cappelens liv i disse årene er som hentet fra en episode av TV-serien «Sopranos». Cappelen i hovedrollen som en norsk Tony Soprano.

Hasjregnskapet felte Gjermund Cappelens nettverk

Bygde opp nettverket

Hasjbaronens organisasjonstalent er udiskutabelt. Han bygde opp et nettverk rundt seg bestående av folk han kunne stole på. Det han kaller alminnelige folk som ikke stikker seg ut og kunne pådra seg politiets interesse.

Han rekrutterte aldri folk som drev med utagerende festing og som derfor kunne tiltrekke seg oppmerksomhet.

«Rørleggeren»

Et godt eksempel er den 54 år gamle «rørleggeren» som bestyrte lageret hvor politiet knabbet 109 kilo hasj og skapte full forvirring i hasjligaen, ikke minst hos sjefen sjøl. Han soner nå en dom på 11 års fengsel.

54-åringen er en gammel skolekamerat av Cappelen; de har holdt sammen hele livet. Rørleggeren levde et stille og rolig liv, stakk seg ikke ut på noen måte.

Har du lest denne artikkelen om «rørleggeren»? Gjermund Cappelens betrodde mann jobbet for Eirik Jensen

«Helsearbeideren»

Det gjorde heller ikke den såkalte «helsearbeideren» - en 66 år gammel mann som i årevis har arbeidet som hjelpepleier. På fritiden var han en av Cappelens mest betrodde menn. Han hadde ansvar for å frakte hasjen fra lageret og ut til kundene. Kilovis hver gang.

Også «helsearbeideren» fikk godt betalt. Nyttårsaften 2016 fikk han et illebefinnende på et hotell i Trondheim. På rommet fant politiet nesten 1,6 millioner i kontanter. Senere fant man 300.000 kroner nedgravd ved en hytte han disponerte.

Nå soner han en dom på 11 år og seks måneders fengsel.

Ligaens ubestridte leder

Gjermund Cappelen var hasjligaens ubestridte leder. Hadde dette vært et lovlig aksjeselskap, ville han ha eid alle aksjene og styrt virksomheten uten innblanding fra andre.

Men noe aksjeselskap var det ikke. Det var heller ikke lovlig, selvsagt.

Tore Meek / NTB scanpix

Cappelen fulgte selv opp leverandørene i utlandet. Bare «brusselgeren» fikk et innblikk i kontaktene hans. Han bygde opp et tillitsforhold til leverandørene, betalte alltid i tide, og etter hvert fikk han kreditt hos leverandørene. Tonn etter tonn på kreditt.

Når stoffet kom til Norge, var han sjelden eller aldri i nærheten av det. Det hadde han «ansatte» til. Men han styrte pengestrømmen med hard hånd.

Får greie spørsmål

Under ankesaken er det nå førstestatsadvokat Lars-Erik Alfheim som eksaminerer Gjermund Cappelen.

Aktor stiller mange spørsmål, men borrer sjelden videre etter å ha fått svar fra vitneboksen. Det er åpne spørsmål som stort sett er greie – sett fra Cappelens ståsted.

Det kan være flere årsaker til at Cappelen ikke får de mest nærgående spørsmålene fra statsadvokaten. Blant annet har han jo tilstått alt han er anklaget for.

Men han er også Spesialenhetens hovedbevis mot Eirik Jensen.

Da kan det også være slik som en aktør innen påtalemyndigheten sa til meg forleden:

Det gjelder å polere hovedvitnet!