I 25 år har det uoppklarte drapsforsøket mot William Nygaard vært en verkebyll på den norske samfunnskroppen. Attentatet gjorde et voldsomt inntrykk. Mange trodde motivet var å finne i Aschehougs utgivelse av Salman Rushdies roman «Sataniske vers». Men Oslo-politiets blikk ble lenge rettet i så mange andre retninger at Iran-sporet ble for utydelig for etterforskerne.

Der ligger Nygaard-sakens politiskandale.

Kritikk og tankekors

I tirsdagens siktelser fra Kripos ligger det derfor både en knusende kritikk og et stort tankekors:

Tankekorset er at oppklaringen av Nygaard-saken svært lenge har ligget i politiets store materiale. Nå tvang foreldelsesfristen Kripos til å bestemme seg. De kunne henlagt saken, men konklusjonen ble at her er det «skjellig grunn til mistanke» mot flere utenlandske statsborgere. I Høyesteretts definisjon betyr det mer enn 50 prosent sjanse for disse er skyldige.

Kritikken ligger i at dette først kommer 25 år etter attentatet. Tirsdagens konklusjon kunne kommet for lenge siden. Mesteparten av pekerne mot Rushdie-saken og Iran-sporet lå der, men Oslo-politiet ville ikke se det.

Inge Grødum

Redd for svenskefellen

Det finnes noe som forklarer dette bildet:

I Sverige hadde etterforskningen av mordet på statsminister Olof Palme i 1986 endt i en skandale. Etterforskningsleder Hans Holmér ble så besatt av tanken på at kurdiske PKK sto bak drapet, at han nektet å se andre muligheter.

I Oslo var man i oktober 1993 opptatt av ikke å gå i svenskefellen. Derfor ble det lett høyt og lavt for å finne motivet bak skuddene i Dagaliveien. I utgangspunktet var dette rasjonell polititenkning. Problemet var at man ikke greide å konsentrere seg i tide. Altfor mange blikk ble kastet i feil retning.

Kanskje man rett og slett var redd for det internasjonale sporet? For 25 år siden var det jo ikke akkurat norsk politis hjemmebane å forstå religiøse drapsmotiver formulert av en ayatollah i Teheran.

Friske Kripos-øyne

I et motivperspektiv ble Nygaard-saken slik en omvendt Palme-sak:

Svenskene kunne ikke fatte at landets statsminister kunne være drept av et skakkjørt medmenneske. Det ble for smått. De måtte hvelve et storpolitisk helvete over det hele. Det gikk forferdelig galt.

Her hjemme hadde ikke Oslo-politiet innsikt nok til å begripe at en norsk forlegger kunne bli skutt av religiøst-ideologiske grunner. De ville så gjerne finne noe mer prosaisk. Det gikk også galt. Men Oslo politikammer nektet altfor lenge å innse hvor galt det hadde gått.

Det var Odd Isungsets fjernsynsdokumenter «Blodsporene fra Dagaliveien» som åpnet øynene på en påtalemakt som hadde vett nok til gripe inn. Oslo politikammer ble fratatt Nygaard-etterforskningen. Den ble overført til de friske øynene i Kripos.

Jan Tomas Espedal

Viktig siktelse

Nå foreligger konklusjonen derfra i form av en siktelse som på avgjørende punkter er svært viktig:

Først ved at det slås endelig og utvetydig fast at det ikke er noe som helst holdepunkt for å spekulere i at det var andre sider ved William Nygaard og hans liv som lå bak. Det er sagt før, men det var på tide at dette ble formalisert.

Enda viktigere er det at de antatte gjerningsmennene er siktet også etter straffelovens paragraf 99a. Den åpner for 21 års fengsel for dem som med vold eller makt truer våre samfunnsverdier, eksempelvis retten til fritt å ytre seg.

Slik plasserer Kripos Nygaard-attentatet som den politiske sak den alltid har vært. Og slik tydeliggjøres det at dette ikke var noe «vanlig» drapsforsøk. Det var på sett og vis et angrep på oss alle.

Et uhyggelig forvarsel

Så vet vi alle at det ikke «bare» er slik.

For det var William Nygaard som tross trusler viste forleggermot ved å utgi «Sataniske vers». Det var William Nygaard som kjempet seg tilbake etter å ha blitt livstruende såret. Og det er William Nygaard som de siste 25 år ikke har nølt et øyeblikk med å tale ytringens sak og ta de ytringsforfulgtes parti.

I dag ser vi at det som nær kostet Aschehoug-sjefen livet, var et forvarsel om noe som senere skulle komme med uhyggelig kraft. I 1993 var nok de fleste av oss nokså naive. Det var så vanskelig å lodde dybden i at feige drapsmann på ayatollah Khomeinis ordre var på ferde i en fredelig sidevei på Oslos vestkant.

Tor G. Stenersen

Plasserer ansvaret

Nå vet vi dessverre bedre. Vi vet at ikke bare blir ytringer satt under press. Vi vet også det finnes altfor mange ekstremister som med Koranen i hånd er mer enn villig til med vold å stoppe ytringer de avskyr.

Det er her vi finner arven fra attentatet i Dagaliveien. Og det er her den smertefulle lærdommen fra det ligger. Derfor er det klokt at Kripos – for første gang i norsk rettshistorie – tar ut en siktelse etter paragraf 99 a. Og derfor er det en befrielse at det slik stikkes hull på verkebyllen.

Så skjønner alle at det er langt frem til en straffesak. Det er slett ikke sikkert at man noen gang får fatt på dem som hadde påtatt seg et drapsoppdrag i 1993. Likevel vet vi noe mer nå enn tidligere. Vi vet at nøkterne folk i Kripos ser et bevismønster som klart plasserer ansvaret der det hører hjemme:

Hos disipler av det fanatiske iranske presteskapet!