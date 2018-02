Landet må jo ha en opposisjon | Halvor Hegtun

Det er vanskelig å lage feststemning rundt kjærlighetsløse fornuftsekteskap, men tyskerne pusler videre så godt de kan. Kristeligdemokratene har denne uken holdt ekstraordinært landsmøte i Berlin, og i morgen avsluttes uravstemningen blant de 464.000 medlemmene av det sosialdemokratiske SPD.

Opptellingsresultatet er ventet søndag. Mest sannsynlig bærer det mot et sørgelig resultat for demokratiet: De to dominerende folkepartiene blir sittende i regjering sammen i flere år til. Sammen skal de slites ned av velgernes utålmodighet – i stedet for å kjempe om makten med hverandre.

«Landet må jo ha en regjering», er det faste omkvedet i slike situasjoner, i Tyskland som i andre land. Dersom det ikke er mulig å forhandle frem et styringsdyktig opplegg litt til venstre eller til høyre for midtstreken, må de store, som jo egentlig er enige om det meste, stikke hodene sammen og lede landet.

Det blir plass til noe verre

Men det går an å si noe annet – og nesten like viktig: Landet må jo ha en opposisjon, en ansvarlig opposisjon med kvalitet og demokratisk sinnelag. Det er denne som så lett kan gå tapt når elefantene med regjeringserfaring slår seg sammen og overlater opposisjonsjobben til noen småpartier i sentrum og fremadstormende folkeforførere på flankene.

Noen ganger synes vi litt synd på britene og amerikanerne som sitter fastlåst i sine tilnærmede topartisystemer. Liker du hverken de konservative eller Labour, har du som brite lite å glede deg over i ordningen med flertallsvalg i énmannskretser. Gøy er det heller ikke, som amerikaner, å ha et hatefullt eller oppgitt forhold til demokratene så vel som til republikanerne.

Men helt uten et dominerende opposisjonsparti blir disse topartilandene ikke. Det er midt i vår egen krets av flerpartidemokratier med forholdstallsvalg at det sørgelige fenomenet kan oppstå: Den viktigste opposisjonsrollen havner i hendene på folk som trekker politikken og demokratiet ned i sølen.

De like blir bjeffet på

Tyske høyrepopulister har sittet i nasjonalforsamlingen i Berlin siden oktober – akkurat dét som forbundsrepublikkens ledere hadde lovet seg selv og alle andre å avverge. Alternativ for Tyskland (AfD) heter partiet som på en meningsmåling denne måneden var større enn de kriserammede sosialdemokratene. Og nettopp med sitt partinavn, Alternativ for …, peker populistene effektivt på det underliggende problemet: Velgerne sliter med å se forskjellene på de gamle partiene. Veien ligger åpen for den som vil bjeffe mot det «politisk korrekte» og friste med det herlig ukorrekte.

Østerrike levde gjennom store deler av etterkrigstiden med brede samarbeid mellom sosialdemokratene (SPÖ) og det borgerlige folkepartiet VPÖ. Opp av dette ansvarlige, men akk så kjedelige landskapet steg ekstreme Jörg Haider med sitt frihetsparti til 27 prosent av stemmene i 1999. Nederland, som også har hatt sin kvote med storkoalisjoner, pustet lettet ut da ytterliggående Geert Wilders ikke ble størst av alle ved valget i fjor.

Går farlig bra uten regjering

Med «brede løsninger» kan politiske oppkomlinger holdes ute en stund til. Men folk finner seg ikke uten videre i det, for selv det gamle mantraet, “landet må jo ha en regjering», er en sannhet med klare modifikasjoner:

Belgia klarte seg greit i halvannet år uten regjering i 2010 og 2011. Tyskland har fungert fint med sitt forretningsministerium siden oktober. Og styringen av rike og ryddige Norge kunne ha gått nesten sjokkerende bra uten innblanding fra de folkevalgte. Samvittighetsfulle byråkrater kunne enkelt ha oppjustert statsbudsjettene fra i forfjor og i fjor, samt lagt rovdyrforliket, klimaforliket, pensjonsforliket, flyktningforliket, barnehageforliket og andre brede stortingsvedtak til grunn for sitt arbeid.

Til de store helt store saker som ligger dårlig til rette for kompromiss, en plassering av en hovedflyplass, et ja eller nei til å bombe i Libya, trengs det politikere som manner seg opp til virkelig å mene noe. Men partiene trenger å gjøre det tydeligere og oftere også i hverdagspolitikken, dyrke de små forskjellene, krangle med stil og brodd, også om innvandring og andre følsomme saksfelt – før demagoger utenfra tar dem.

Den dagen regjeringen Solberg Støre kommer ut på Slottsplassen, har et eller annet gått galt.