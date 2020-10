Stygge smittetall, men fortsatt ingen handlekraft

Halvannen uke etter at byrådslederen skrøt av alle tiltakene han ikke ville innføre, er smittetallene de verste siden begynnelsen av april.

8. okt. 2020 14:52 Sist oppdatert 9 minutter siden

OK, her er et godt eksempel på hvordan en kan lede oppmerksomheten bort fra manglende politisk handlekraft.

Torsdag våknet Oslo opp til de drøyeste smittetallene siden smittetoppen i månedsskiftet mars/april. Noen timer senere holdt byrådsleder Raymond Johansen en pressekonferanse. Men han tok ingen nye grep for å få ned smittetallene. I stedet brukte han tiden på å ramse opp hvilke lettelser han ikke vil gå med på.