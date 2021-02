Den nye EU-entusiasten

Trygve Slagsvold Vedum løser opp klimafloke. Og kan takke Brussel for hjelpen.

Tegning: Marvin Halleraker

18 minutter siden

Klimaendringene skjer i raskt tempo for tiden. Ikke minst i Senterpartiet (Sp).

For drøyt en uke siden satt partileder Trygve Slagsvold Vedum uten svar i NRKs Politisk kvarter. Han manglet klimamål. Han manglet en plan for å oppfylle norske klimaforpliktelser. Og han viste heller ikke spesielt stort engasjement for å gjøre det.