Resultatet er ikke klart. Valget kan bli avgjort på overraskende vis.

ATLANTA, GEORGIA (Aftenposten): Det har vært fire tøffe år i USA. Familier har sluttet å snakke sammen. De neste dagene kan bli enda styggere.

– Vi tror vi kan vinne, sa Joe Biden sent tirsdag kveld, og manet til tålmodighet. Andrew Harnik / AP / NTB

4. nov. 2020 07:04 Sist oppdatert nå nettopp

I november 2016 satte Patricia Pullar seg i bilen og kjørte alene 1400 kilometer fra Atlanta til New York City. Hun tok inn på hotell, kledde på seg festklær og dro til Jacob K. Javits Convention Center. Der var tusenvis av Hillary Clinton-tilhengere samlet for å feire den første kvinnelige presidenten. Pullar ville gjerne være med på et historisk øyeblikk.

Klokken 23 var hun tilbake på hotellrommet.