Bør dronning Sonja bli gallerist også?

Hun får ikke politisk makt, men griper selv makt på kunstfeltet.

Dronning Sonja deler ut Queen Sonja Print Award til japansk-canadiske kunstneren Emma Nishimura i 2018. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

Nå nettopp

Når folk skal forsvare noe litt tvilsomt, sier de gjerne at dette ikke er noe nytt. Slik har det da alltid vært. Når dronning Sonja nå starter eget galleri for å selge verk av kunstnere hun har gitt sine prestisjetunge priser til, er det på en måte helt som vanlig.

Selve prisen er ti år gammel, men dronningens interesse for kunst går langt tilbake i tid. For eksempel oppstod hennes forkjærlighet for Kjell Nupens malerier på 1990-tallet. I juni 2000 besøkte hun Nupen i hans galleri i Tvedestrand. Dagbladet spurte hva hun likte av hans kunst. Dronningen svarte «alt». Nupen smilte bredt.