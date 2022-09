Landets viktigste lagarbeid

Det frivillige arbeidet bygger samfunnet fra grasrota hver dag. Men det er vanskeligere å få folk med etter pandemien.

Færre og færre vil gå for de lange, forpliktende løpene – alle styremøtene i korpset, alle dugnadene i idrettslaget, alle loppemarkedene i velforeningen, skriver Knut Olav Åmås.

Knut Olav Åmås Skribent og direktør i Stiftelsen Fritt Ord

9 minutter siden

Frivilligheten er en så stor nasjonal ressurs at både offentlige og kommersielle aktører har kastet seg over den. Det skaper noen prinsipielle problemer. Det samme gjør en ny trend: Folk trår til for festivaler og idrettsarrangementer og dropper den årelange innsatsen.



De færreste har nok fått med seg at 2022 er «Frivillighetens år». Frivillig arbeid må være noe av det mest underbelyste og samtidig mest resultatrike vi har her i landet.