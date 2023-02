Knusende tap er Russlands håp

06.02.2023 16:21

Drømmen er den betingelsesløse kapitulasjon.

Krigen må ta slutt, og da helst slik: Full seier for Ukraina. Totalt nederlag for Russland, bekreftet gjennom betingelsesløs kapitulasjon.

Ukraina har moralen og folkeretten i ryggen. Vladimir Putin er overgriperen. Det riktige utfall vil derfor være at den russiske presidenten blir presset til å trekke alle sine soldater ut av Ukraina, for deretter å bli stilt for en internasjonal krigsforbryterdomstol.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn