Venstres farlige spagat

Trine Skei Grande har imidlertid vist at hun ikke er redd for å ta sjanser. Som da hun klistret Venstre til fortsatt Solberg-regjering med sin nye bestevenn-strategi.

I fire år hadde partiet ofte oppført seg som et krevende opposisjonsparti, med Frp i hovedrollen som skyteskive for angrepene. I juni var den tiden forbi, og i hele valgkampen fremsto Trine Skei Grande som garantisten for en fortsatt Solberg-regjering der Frp allerede hadde sin plass.

Det var et sjansespill, men oppskriften virket. Det nederlagsdømte Venstre kom seg over den magiske sperregrensen.

Skremt bort

«Jeg holdt meg for nesen og stemte Venstre. Det måtte til for å redde Ernas regjering,» sa Torbjørn Omland som Aftenposten møtte i Asker to dager etter valget.

Han var slett ikke alene om å tenke slik. I Oslo skjedde Venstres sterkeste økning i bydeler og kretser der et sterkt Høyre gikk mest tilbake.

Det er dette lånet fra Høyre den store velgerundersøkelsen nå dokumenterer. Men den forteller også om Venstre-velgere fra 2013-valget som ble skremt bort av den varme omfavnelsen av Solberg-regjeringens to høyrepartier. Velgere som ved valget havnet til venstre for den politiske midtstreken.

Tallenes tale

Bare 34 prosent av dem som stemte på Venstre for fire år siden, gjorde det samme i år. Det viser en oppsiktsvekkende lav lojalitet. I realiteten dreier det seg om å skifte ut store deler av Venstres velgermasse med en ny.

Nestoren i norsk valgforskning, Bernt Aardal, snakker om dramatiske tall for Venstre. Han peker på tallenes opplagte tale: At her avsløres mye taktisk stemmegivning. Det liker Trine Skei Grande dårlig, og trekker valgforskerens faglighet i tvil.

Det er dumt av henne. Et klokere trekk hadde nok vært å konsentrere seg om Venstres dilemma i valg av samarbeidspartnere. Ja, kanskje til og med erkjenne hvor vanskelig dette er for mange ekte Venstre-velgere.

Regjeringlystens Venstre

I 2005 var Lars Sponheims klare budskap «Heller Jens enn Jensen». Det førte Venstre under sperregrensen. Tolv år senere ble Venstre en av valgets vinnere på linjen: «Heller Solberg med Jensen enn Støre & co». Bare tiden kan vise om denne seieren ble sikret av velgere som bare er på et kortvarig utlån fra Høyre, eller om det er begynnelsen på noe nytt i Venstres turbulente historie.

Det virker i alle fall som om den nye bestevennstrategien har gjort noe med Venstre. For noen måneder siden var det ikke mange som ville trodd at Venstre seriøst arbeidet for å komme i regjering med Frp. I alle fall ikke uten KrF som makker. Nå er dette en realitet, og i løpet av noen høstuker er partiet blitt stadig åpnere for denne muligheten.

Kanskje Venstre nå tar sjansen på å snu ryggen til velgere partiet allerede har skremt bort på grunn av flørten Frp?

harald.stanghelle@aftenposten.no