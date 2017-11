Halloween-paraden i West Village gikk som vanlig tirsdag kveld. Newyorkerne sa at terrorangrepet noen timer tidligere ga dem en ekstra grunn til å stille, sammen med ungene. Det gjaldt å la livet gå videre.

Selv Donald Trump reagerte nokså rolig. Han nøyde seg med å ta til orde for skjerpet bakgrunnssjekk for innvandrere og å erklære at «Den islamske staten» (IS) ikke må få komme tilbake. Organisasjonen er langt på vei nedkjempet i sine kjerneområder i Syria og Irak, noe Trump vil ha en del av æren for.

Jihadismen forsvinner selvsagt ikke av den grunn, enten den kobles til IS eller andre. Den arresterte gjerningsmannen skal ha sverget troskap til IS, men det er uklart om han sto i forbindelse med organisasjonen.

Nettopp dette ikke lenger så nye «konseptet» får mange til å trekke på skuldrene snarere enn å fly i flint: En enslig gjerningsmann leier en bil og kjører ned myke trafikanter. Slikt er umulig å avsløre på forhånd, nesten umulig å sikre seg mot.

Det går an å skjerme plasser der mange mennesker samler seg, noe som også skjer i mange land, men det er selvfølgelig umulig å sikre alle som beveger seg utendørs. Terroristen i New York by kjørte ned syklister.

Mangfoldslotteri

Siden 2014 har det vært femten angrep av denne typen i vestlige land, ifølge organisasjonen New America. Tilsammen er 142 uskyldige blitt drept.

Heller ikke innvandringspolitisk er det mye mer å gjøre. President Trump har allerede skjerpet regelverket for immigrasjon – og kjemper mot rettsvesenet for å skjerpe enda mer. Angrepet i New York by gir ham et nytt argument.

Den siste terroristen kom inn i USA i 2010 via et såkalt mangfoldslotteri (Diversity Visa Lottery) og hadde nå grønt kort, det vil si permanent opphold. Republikanerne har siden 2005 ønsket lotteriet avskaffet. Nå kan dets tid være omme.

Ro mot terror

Også hva overvåking angår, er de fleste sluser åpnet. Amerikanerne er underlagt omfattende overvåking, inkludert av deres internettbruk, innført av president George W. Bush i kjølvannet av de store terrorangrepene 11. september 2001. Etterfølgeren Barack Obama sa han ville reversere mange av tiltakene, men gjorde det ikke.

Kampen mot terror må føres på flere fronter, men som mange også har påpekt: Det er ikke minst viktig å reagere rolig. Tap av menneskeliv er aldri likegyldig, men overdreven sorg og sinne bokføres som suksess av terrorister. Newyorkerne møter tirsdagens angrep med beherskelse, akkurat slik millioner av europeere har gjort de siste årene.