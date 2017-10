Flere ganger har jeg tenkt, etter samtaler med politifolk som jobber med organisert kriminalitet, at det er noe som skurrer.

På den ene siden betoner de dialog med de kriminelle miljøene. Den nå straffedømte eks-politimannen Eirik Jensen var fremste eksponent for en slik tilnærming, men er slett ikke alene. Både for å få informasjon, men også for å forebygge eskalering eller få slutt på gjengkriger, er jevnlig kontakt hovedverktøyet.

Man kan kalle dette det pragmatiske budskapet – gjengstrukturene eksisterer, de driver kriminalitet, og gjennom dialog, etterretning og informantbruk kan man redusere samfunnsskadelig og ulovlig virksomhet mest mulig.

På den annen side er dette «ingen aksept for kriminell adferd», som det heter i Jensens rapport om dialogmodellen. For politifolkene sier også «vi skal ta dem for kriminaliteten de begår», og jeg har oppfattet det som en blanding av besvergelse og programforpliktelse.

Dette kan kalles det prinsipielle budskapet. For et politi som innrømmer at de lar kriminelle slippe unna med kriminalitet, vil fort oppfattes som å ha spilt fallitt.

Spenningsforhold

Jeg har aldri hatt særlig hell med å forsøke å forfølge spenningsforholdet mellom disse to budskapene i slike samtaler. Men det er hjelp å få i nyhetsbildet.

For eksempel i dommen mot Jensen, som berører terskelen for hva som kan kalles passiv medvirkning for politifolk. Jensens forsvarer John Christian Elden sa etter dommen: «Hvis det å kjenne til kriminell virksomhet betyr medvirkning, blir det vanskelig å drive politiarbeid slik vi kjenner det i dag».

Uten å kommentere dommen for øvrig, er det lett å gi ham rett.

I Asbjørn Rasch-Olsens masteroppgave fra 2008 om informantbehandling i norsk politi, svarer 62 prosent av informantbehandlerne at de har oversett lovbrudd begått av sine informanter. Dette vil etter Jensen-dommens prinsipper være straffbar, passiv medvirkning. I praksis vil straffansvar avhenge av kontekst og forholdsmessighet, men enkelt er det sannelig ikke.

Og det er uansett i strid med det prinsipielle budskapet om at kriminelle skal tas.

Politiet importerte hasj

Dessuten finnes det eksempler på at politiet er mer aktive enn at de bare vet om kriminalitet.

For tiden pågår rettssaken mot NOKAS-raner Metkel Betew og hans gjeng, som er tiltalt for både ransplaner og narkoimport.

Etterforskningen innebar at politiagenter innførte 50 kilo hasj til Norge som de så solgte til nettverket. Spesialenheten kom til at grepet var en lovlig provokasjon. Like fullt: Politiet har medvirket til at et stort parti hasj havnet på gatemarkedet i Norge.

Prinsipielt er det nesten umulig å forsvare, selv om de som ble etterforsket i dette tilfellet, ble tiltalt.

Kriminell familie styrer

I Sverige har det vakt oppsikt at politiet har benyttet imamen Hasham Ali Khan til å få slutt på gjengkrig og innbrudd i Malmö og Göteborg.

Imamen selv er ikke i søkelyset for organisert kriminalitet, men er overhode for en slekt der mange er tungt kriminelle. Ifølge Aftonbladet styrer Ali Khan-slekten hele forstaden Angered, og politiet sier selv at «man må innse at i disse områdene har ikke politiet voldsmonopol».

Også her kolliderer prinsipper med de pragmatiske vurderingene.

De svenske politifolkenes forsvar ligner argumenter fra Eirik Jensens rapport om dialogmodellen: Lederskikkelser i gjenger har en makt som politiet mangler. Dialog fungerer – det ble slutt på både volden og innbruddsbølgen. Og iblant er det «viktigere å beskytte allmennheten enn å oppklare lovbrudd», som politimannen Walter Holm sier til Aftonbladet.

Her finnes for øvrig en slags parallell til Kristiansand-politiets vurderinger av nazimarsjen der i juli: De unngikk gateslag, men lot i praksis nazister ta seg til rette, som følge av en «politifaglig vurdering».

En uløselig spenning

Et politi som ikke beveger seg inn i etiske gråsoner, er et lite effektivt politi.

Men da er det desto viktigere å være bevisst hvor grensene går. Rigid praksis for informantbruk i politiet er ett verktøy i så måte. Etter Jensen-saken er det all grunn til å gjenoppta debatten om hvorvidt informantvirksomhet bør lovreguleres.

Grundige juridiske vurderinger før enhver uortodoks metodebruk er et annet verktøy.

Men dypest sett er spenningen mellom det pragmatiske og prinsipielle budskapet nærmest et uløselig problem for politiet. Så kanskje er det ikke så rart at de ikke er så glade i å diskutere problemstillingen i detalj med journalister.

Det svenske politiet beveger seg helt på, om ikke over, grensen av hva slags budskap politifolk kan gi til allmennheten. Kristiansand-politiets politifaglige vurderinger er i samme grenseland.

For om politiet henfaller til rent pragmatiske vurderinger av hva som vil gi minst samfunnsskade, gir man i praksis fra seg makt og innflytelse til kriminelle på grunn av deres skadepotensial.