Den lekende sjefredaktør

Andreas Norland var avismakeren med stor A. Han kunne håndverket til fingerspissene. Han hadde det i blodet, skriver Harald Stanghelle.

Aftenpostens tidligere sjefredaktør Andreas Norland er død, 86 år gammel. En lekende sjefredaktør som tråkket nye stier i medielandskapet.

En desemberdag i 1992 dukket jeg opp på kontoret til Andreas Norland. Med meg hadde jeg et problem. Men der møtte det meg et syn jeg aldri har sett hverken før eller siden på et sjefredaktørkontor:

Bak sitt skrivebord satt en av norsk presses mektigste menn og flettet julekurver.

I en krok sto hans kjæreste møbel. Et klesstativ malt i skarpe farger og med alle knaggene vendt nedover. Signert humoristen Morten M.

Andreas Norland var også denne dagen i et smittende humør. Han snakket om alt det morsomme vi kunne finne på i Aftenposten. Om viktigheten av å glede leserne. Og om førjulstidens velsignelser.

Jeg gikk løftet ut av sjefredaktørens kontor. I møtet med denne idérike optimisme syntes problemet jeg hadde med meg inn med ett så ubetydelig. Jeg fikk meg faktisk ikke til å nevne det.

Nattlige ideer

Slik har mange opplevd Andreas Norland. Han var et sant oppkomme av ideer, elsket de skapende prosessene og så med en viss undring på at hans mange innspill satte spor etter seg i avisene han fikk ansvar for.

Selv fortalte Andreas Norland at han ved sengen sin hadde en bok der han noterte ideer som kom til ham nattetid. Men han ville ikke vekke sin kjære Sonja med å skru på lyset, så i nattemørket ble tankene skriblet ned. Og hver morgen åpnet han sin bok med undring over hva som sto der.

«Hvis jeg da forsto min egen skrift», som han sa.

Alt dette betyr på ingen måte at Andreas Norland var en redaktørenes lettvekter. Snarere tvert om. Som sjefredaktør i fire helt ulike aviser – Adresseavisen, VG, Osloavisen og Aftenposten – har han et ettermæle som en av sin tids viktigste pressemenn.

Kraftfullt oppgjør

Det var ikke tilfeldig at det skulle gå slik.

For Andreas Norland var vokst opp i en Vestfold-familie med redaktører og politikere. Faren Realph Norland var begge deler, og knapt noen kjente det som ble kalt «sørstats-Høyre» bedre enn sønnen Andreas.

Som ung var han politisk journalist i en tid da det var helt naturlig for Aftenpostens folk å delta på Høyres gruppemøter i Stortinget. Selvsagt uten å røpe et ord om det som ble sagt der.

Derfor er det et paradoks at det var nettopp Andreas Norland som i 1989 akslet oppgaven med å utvikle Aftenpostens troverdighet som en uavhengig avis. Den hadde vært satt i spill gjennom forgjengerens iherdige aksjonisme for borgerlig samling. En aksjonisme som gjenspeilte seg også i den politiske nyhetsjournalistikken.

Andreas Norland tok et klart og kraftfullt oppgjør med dette.

Og like viktig: Han åpnet vinduene og luftet ut den innestengte luften som gjennom noen år hadde satt seg i Aftenpostens redaksjonslokaler. Med sin uhøytidelige stil og viftende sigar fikk han medarbeiderne til å senke skuldrene. Slik forløste han mye sovende idérikdom i en drivende dyktig redaksjon.

Forakten for VG

Da det i 1989 ble kjent at Andreas Norland skulle overta roret i Aftenposten, sendte det sjokkbølger inn i avishuset i Akersgata 51.

En av grunnene var nok at han var en av drivkreftene bak Osloavisen – en mislykket Schibsted-nyskapning som i 1987–88 konkurrerte med Aftenpostens aftenutgave om hovedstaden.

Den viktigste grunnen var nok likevel at Andreas Norland i hele ti år var VGs suksessfylte sjefredaktør. Han bidro til å gjør den til en folkelig og frekk riksavis. Den gang var forakten for VG en del av Aftenpostens DNA. Og bare tanken på at det var fra denne avisenes rampunge man skulle få sin sjefredaktør, var tung å bære.

Andreas Norland visste dette bedre enn de fleste. Han tok motstanden på strak arm og med avvæpnende humor. Også da han som følge av massiv annonsesvikt måtte fronte nedskjæringer, stillingsstopp og den vonde nedleggelsen av A-magasinet i 1993. For heller ikke hans redaktørtid var uten konflikter.

Viktig døråpner

Det hører dessuten med til historien at sjefredaktøren nok selv var gått noe lei av sin tabloide tilværelse. Halvt i spøk fortalte Andreas Norland at han den siste tiden som VG-redaktør kunne føle seg fristet til å ta en omvei utenom aviskioskene på sin daglige spasertur fra boligen høyt oppi i Pilestredet og til kontoret i Akersgata. Han grudde seg til å se hva hans medarbeidere i løpet av natten hadde funnet på som førstesideoppslag.

I Aftenposten lærte man raskt at det slett ikke var noen ulykke å få en sjefredaktør med VG-bakgrunn. Og Andreas Norland ble slik en viktig døråpner for både Einar Hanseid og Espen Egil Hansen. Begge VG-redaktører før de ble Aftenposten-sjefer – og begge blant de mest vellykkede Aftenposten-redaktørene i moderne tid.

Krimforfatter

Andreas Norland var avismakeren med stor A. Han kunne håndverket til fingerspissene. Han hadde det i blodet. Samtidig var han blant de sjefredaktører som hadde intens interesse for det samfunn han så rundt seg. Vi som jobbet med ham visste at han når som helst kunne skrive en velformulert og poengtert leder. Han var jo like samfunnsbevisst som språkbevisst.

Så er han da også en av ytterst få sjefredaktører som har to kriminalromaner på samvittigheten. Titlene røper hans dobbeltbunnede interessefelt: «Mord på Stortinget» og «Finansministeren myrdet». Mye viktigere er likevel hans bok om Fedrelandslagets rolle i norsk politikk, «Hårde tider», men udiskutabelt viktigst er hans to bøker om Schibsteds historie. De blir stående i norsk pressehistorie.

Undringens mann

Andreas Norland hørte til den nokså eksklusive gruppen avisfolk som virkelig levde opp til den gamle karakteristikken «a gentleman of the press». Han visste hva han ville, men utstrålte en jovialitet som kom både ham og oss som var hans medarbeidere til stor nytte.

Det er lange linjer i avislivet til Andreas Norland. Han gikk opp stier som gjorde det lettere å komme etter. Og aldri sluttet han å undre seg over den merkverdige og sammensatte tilværelsen han så rundt seg.

Så er det da heller ikke det spor rart at nettopp Andreas Norland er redaktøren bak erkjennelsen:

«Det som plager meg mest, er det som avisene ikke slår opp.»