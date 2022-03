Er det nå Norge skal strupe strømkablene til Europa?

Nå nettopp

Statsminister Jonas Gahr Støre (til høyre) fikk denne uken besøk av Tysklands visekansler Robert Habeck. Energisamarbeid var en av hovedsakene.

Heldigvis er ikke alle redd for Messias-kompleks.

Her hjemme har mye av vinteren handlet om kraftkabler til utlandet. Noen mener det har vært galt å legge særlig de to siste. Flere, blant annet Senterpartiet, som sitter i regjering, vil be om reforhandling av avtalene for å kunne ta mer hensyn til strømprisen her hjemme.

Nå er kraftkablene også trukket inn i debatten som Russlands angrepskrig mot Ukraina har utløst.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn